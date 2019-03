Ehdokkaan mielipide: Ikääntyneiden monimuotoista asumista

Sekä Lapinjärvellä että Karjalohjalla on lähdetty luomaan uudentyyppisiä ikääntyneiden asuntoalueita ja asumismuotoja.

Lähtökohtana se, että kodit rakennetaan ikääntyneiden tarpeista käsin: liikkuminen esteetöntä, kalusteet edesauttavat arkisia toimintoja niin keittiössä kuin wc- ja pesutiloissa, olohuonetta unohtamatta. Tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä, yhteistä tekemistä ja ”kaveriapua”.

Hollannissa puolestaan on rakennettu kokonaisia ikääntyneiden kyliä, joissa on kaikki tarpeelliset palvelut turvallisesti omalla suojatulla alueella.

Mallissa on lähdetty siitä, että ikääntynyt henkilö saa asua kodinomaisesti mahdollisimman pitkään turvallisissa, monipuolisia palveluja tarjoavissa ”kylissä”.

Kylästä löytyvät niin kaupat, ravintolat kuin elokuvateatteri, jotka edesauttavat ikääntyneen omatoimisuutta. Hän pääsee itsenäisesti kauppaan, voi istua ravintolassa hyvällä illallisella ja piipahtaa elokuvissa nauttimassa monipuolisesta elokuvatarjonnasta – kulttuurilla kun eri muodoissaan on äärettömän suuri merkitys henkiselle hyvinvoinnillemme.

Kylän työntekijät, olipa hän sitten kaupan kassa tai ravintolan tarjoilija, ovat kaikki koulutettuja hoitoalan ammattilaisia, jotka eri tavoin avustavat ja edesauttavat kylän asukkaiden selviytymistä arkisista asioista. He saavat siis hoitaa arkisia asioita turvallisessa kylässä hoitajien jatkuvan huolenpidon alla – ei hullumpi kuva ”vanhainkodista”.

Koska ikäännymme vauhdilla ja erilaiset muistisairaudet koskettavat entistä useampia, meidän tulisi ottaa Hollannista mallia ja luoda omat ikääntyneiden kylät tai korttelit virikkeellistä ja turvallista asumista varten.

Näissä kylissä jopa kaikenikäiset ihmiset voivat asua yhdessä ja auttaa toisiaan, jolloin yksinäisyys ja sen tuomat ongelmat vähenevät. Yhä useampi ikääntynyt kun asuu tulevaisuudessa yksin.

PIRKKO PARJANEN (kd.)

kansanedustajaehdokas

Hamina

