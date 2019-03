Ehdokkaan mielipide: Keskustan suunnitelmat ja tekemiset

Vaikuttaisi siltä, ettei kansanedustaja Ari Torniainen (kesk.) ole perillä siitä, mitä puolueensa ministerit haluavat ja tekevät (LSS 14.3).

Vai onko lähestyvillä vaaleilla osuutta Torniaisenkin ajatuksien muotoilemisessa ja ilmaisemisessa kansalaisille mieluisammaksi? Turhaa kieltää enää hallituksen tekoja, tehty mikä tehty.

Ja oli syynä sitten ilmastotalkoot tai joku muu, niin totuus on kuitenkin, että keskustan ministeri Tiilikainen on tehnyt EU:n kanssa Suomelle erittäin haitallisia, kalliiksi käyviä päästökauppoja.

Ja siinä missä ministeri Berner vaatii rajoittamaan polttomoottoriautojen käyttöä ja siirtymistä sähköautoihin, niin hänellä lienee ainakin oma lehmä ojassa.

Ministeri Bernerin yritys on vaatinut omalle yritykselleen valtiolta useiden miljoonien eurojen tukea, sähköautojen ja niiden latauspisteiden uuden tukiohjelman rahoittamiseksi.

Joka tapauksessa Sipilän hallitus on monin eri tavoin vaikeuttanut ennennäkemättömällä tavalla, oman maan kansalaisten elämää.

Mutta tämä kirjeenvaihtohan alkoi SDP:n kansanedustaja Anneli Kiljusen mielipiteestä. Siitä pisteet Kiljuselle, sillä hän rehellisesti toi ilmi, suorastaan varoitti kansaa, miten kansalaisten elämä vaikeutuu pelkästään SDP:n tiukan ilmasto-ohjelman takia, jos SDP pääsisi valtaan.

JUHA RANTAKAULIO (ps.)

kansanedustajaehdokas

Luumäki

