Ehdokkaan mielipide: Ammatilliseen koulutukseen panostettava

Keväällä 2015 annettiin suuria lupauksia siitä, että koulutuksesta ja opiskelijoilta ei leikata. Sipilän hallitus erosi naistenpäivänä, mutta ehti näiden vuosien aikana tehdä suuria leikkauksia niin koulutukseen kuin opiskelijoiden tukiin.

Kovimmin Sipilän hallituksen leikkuri iski ammatilliseen koulutukseen, jonka rahoituksesta leikattiin viimeisemmäksi melkein 200 miljoonaa euroa. Leikkauksien lisäksi tuotiin pöytään vielä ammatillisen koulutuksen reformi.

Leikkauksien ja reformin myötä lähiopetus on vähentynyt roimasti useissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Opettajia on vähemmän ja tunneista pidetään vain ne pakolliset. Vastuuta opettamisesta on myös siirretty enemmän työpaikoille.

Vähentyneen lähiopetuksen vuoksi nuorilta vaaditaan enemmän ja enemmän itsenäistä ja omaehtoista opiskelua. Omaehtoinen opiskelu varmasti sopii osalle nuorista, mutta syökö se toisten opiskelumotivaatiota?

Mikäli tilanne jatkuu tämänkaltaisena tulevina vuosina, saammeko enää tulevaisuudessa ammattitaitoisia työntekijöitä?

Koulun tehtävänä on antaa opiskelijalle hyvät perustaidot, joita tarvitaan, kun lähdetään harjoittelupaikoille. Työharjoitteluissa sitten harjaannutetaan näitä taitoja entisestään sekä opitaan juuri sen alan spesifejä juttuja.

Mikäli nuoret eivät tulevaisuudessa enää opi näitä perustaitoja, kuinka voimme olettaa heistä valmistuvan ammattilaisia?

Tulemme tulevaisuudessa tarvitsemaan suuren määrän eri alojen ammattilaisia, juuri ammatillisen koulutuksen suorittaneita ammattilaisia. Siksi onkin tärkeää, että ammatilliseen koulutukseen tullaan panostamaan, jotta Suomesta löytyy osaamista myös tulevaisuudessa.

NINA PELTONEN (sd.)

kansanedustajaehdokas

Hamina

