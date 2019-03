Ehdokkaan mielipide: Työelämän joustot

Työelämän joustoista on puhuttu paljon. Valitettavan usein keskustelu on kääntynyt siihen, millaisia joustoja työntekijältä odotetaan: joustoa työaikaan, palkkaukseen, työ- ja virkaehtosopimuksiin (kiky).

Harvemmin on keskusteltu työantajien luomista hyvistä työelämän joustoista, jotka sekä edistävät työtekijän jaksamista että lisäävät työnantajan tuottavuutta.

Vaikka tutkimuksissa on todettu, että hyvin koulutettu, työssään viihtyvä ja työtään hyvin tekevä työntekijä on viime kädessä työnantajan tuloksen mahdollistaja ja yrityksen kulmakivi, ei tähän ole aina riittävästi panostettu.

Työelämän joustot ovat eri syistä johtuen nousseet julkisuuden parrasvaloihin. Helsingin Sanomat julkaisi äskettäin artikkelin, jossa todettiin työelämän joustoilla voitavan vaikuttaa myös kansantalouden kannalta riittämättömään syntyvyyteen – siis työelämä vaikuttaa joko negatiivisesti tai positiivisesti kansankunnan tulevaisuuteen. Samoin eräs operaattori on omassa yrityselämässään paneutunut vakavasti työn joustaviin tekemisen muotoihin.

Entistä tärkeämpää on siis se, että työnantajat luovat entistä paremmin mahdollisuuksia etä- ja osa-aikatöihin, tukevat perhevapaiden käyttöä ja vaikuttavat työvuorojen joustavaan laadintaan.

Tuetaan joustavia vanhempainvapaita ja tehdään työn, opiskelun ja perhe-elämän yhteensovittaminen entistä paremmaksi.

Eikä pidä unohtaa myöskään isovanhempia ja heidän tärkeää rooliaan lasten ja nuorten kasvussa: edellä mainittu operaattori on ottanut käyttöön myös ”isovanhemmuusvapaan”, jolloin tuoreet isovanhemmat voivat saada vapaata lastenlastensa ja heidän perheidensä tukemiseen.

PIRKKO PARJANEN (kd.)

kansanedustajaehdokas

Hamina

