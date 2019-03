Ehdokkaan mielipide: Joulupukki kävi kylässä

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne piipahti vaalikiertueellaan lauantaina 16. maaliskuuta Lappeenrannassa. Etelä-Saimaan mukaan puhetilaisuudessaan Rinne lupasi yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista.

Lupauksissa rahaa sinkoili sinne tänne ja huolestuttavaa oli monen muun asian ohella entisen työväenpuolueen puheenjohtajan halu korottaa useita työntekoon kannustamattomia sosiaalitukia.

Nopeasti arvioituna pelkästään Lappeenrannassa annettujen vaalilupausten hintalappu on noin 1,5 miljardia euroa vuodessa. Veromaksajaa luonnollisesti kiinnostaa, millä tämä kaikki maksetaan. Tähän ei olla Rinteeltä kattavaa vastausta saatu.

Tiedämme jo, että odotettavissa on rajut veronkorotukset, mikäli SDP pääsee asiasta päättämään ja näin ollen niiltä omillaan toimeentulevilta, jotka jo nyt maksavat suurimman osan yhteiskuntamme kustannuksista, tullaan Rinteen visiossa niistämään vielä enemmän.

Rinteen miljardilinko kuitenkin jakaa rahaa siihen malliin, että en usko edellisenkään riittävän. SAK:n pääkonttorilla on suunniteltu kattava varallisuusvero, jonka myötä kaikki mahdollinen omaisuus menee verolle. Tämä koskee pankkitalletuksia ja ylipäätään kaikkea omaisuutta, jota ei vielä veroteta.

Noinkohan varallisuusveron käyttöönotto kuuluu Rinteen suunnitelmiin? Se ainakin selittäisi sen, miksi SDP kampanjoi sammutetuin lyhdyin rahan lisäämisen puolesta vailla julkituotua uskottavaa suunnitelmaa, mistä saadaan rahat alati kasvaviin menoihin.

JUKKA KOPRA (kok.)

kansanedustaja,

kansanedustajaehdokas

Lappeenranta

