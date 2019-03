Lukijan mielipide: Palkittu on muitakin

Länsi-Saimaan Sanomissa oli juttu siitä, että minulle on myönnetty Veteraanivastuun kultainen ansioristi. No niin on.

Haluaisin kuitenkin huomauttaa, että kultainen ansioristi on myönnetty monelle muullekin savitaipalelaiselle veteraanikeräyksiin osallistuneelle. Se luovutetaan heille kuitenkin vasta kansallisena veteraanipäivänä 27. huhtikuuta Savitaipaleella järjestettävässä tilaisuudessa.

Esitin sotaveteraanipiirille toivomuksen, että ansioristi luovutettaisiin minullekin samassa tilaisuudessa, mutta minulle vastattiin, etten Savitaipaleen sotaveteraaniyhdistyksen puheenjohtajana voisi antaa sitä itselleni. Niinpä menin Lappeenrannassa järjestettyyn tilaisuuteen.

Minua harmittaa, että minut on turhan päiten nostettu yksin esille. Toivon todella, että lehti tekee jutun ansioristien luovuttamisesta kansallisena veteraanipäivänä niin, että kaikki muutkin sen saaneet mainitaan siinä ja oikein kuvan kanssa.

Sotaveteraanien tunnuksella ”Kaveria ei jätetä”,

PENTTI PYLKKÖ

Savitaipale

