Pääkirjoitus: Digiloikka vai luonteva askel?

Tänään on ylioppilaskirjoitusten viimeinen koepäivä. Kokelaat pähkäilevät reaaliaineita, esimerkiksi uskontoa, maantiedettä, kemiaa tai yhteiskuntaoppia.

Ylioppilastutkinto on digitalisoitunut asteittain vuodesta 2016 lähtien ja tänä keväänä tutkinto on kokonaan sähköinen. Näytöt tiedoista ja aineosaamisesta annetaan siis kautta linjan tietokoneella.

Siirtyminen lyijykynä- ja ruutupaperiajasta täysdigitaalisuuteen on joko valtava harppaus tai sitten niin sanotusti normipäivä. Riippuu siitä, keneltä kysyy.

Lukioilla riittää töitä teknisten laitteiden ja tietoliikenneyhteyksien kanssa. Ylioppilaskirjoitusten valmistelu on nykyisin todella paljon muutakin kuin pulpettien järjestämistä ja koepapereiden jakoa.

Jonkinlaisen kuvan oppilaitosten savotasta saa lukemalla Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuilta sähköisiin kirjoituksiin liittyviä ohjeita, joita on yhteensä kymmeniä sivuja.

Abeille sähköinen kirjoittaminen on sen sijaan luontevaa. Tietokone on tuttuakin tutumpi työkalu ja ohjelmien käyttöä on harjoiteltu.

Savitaipaleen ja Taavetin lukion abien mukaan koneella kirjoittaminen on esimerkiksi äidinkielen osalta tervetullut uudistus, mutta matematiikan kiemuroissa käsi on joissain tehtävissä vielä nopeampi.

Sähköiset ylioppilaskirjoitukset korostavat pienen lukion etuja. Opiskelijat saavat kouluilta kannettavan tietokoneen, jota he myös pääsääntöisesti ylioppilaskirjoituksissa käyttävät.

