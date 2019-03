Ehdokkaan mielipide: Hiilidioksidi – pahis vaiko koulukiusattu?

Hiilidioksidi on eräs tärkeimmistä elämän edellytyksistä. Yhteyttämisessä auringon säteilyenergian avulla hiilidioksidi ja vesi muuttuvat sokeriksi ja hapeksi.

Nyt on muutama vuosikymmen väitetty, että maapallon ilmakehä on kuumenemassa vaarallista vauhtia ja syynä tähän vaaraan on ihmisen toimillaan ilmakehään nostama hiilidioksidi. Väite on todella hurja.

Laaja yksimielisyys vallitsee siitä, että ilmakehään nousevasta hiilidioksidista ihmisen toimista johtuu noin 5 prosenttia. Ylivoimaisesti suurin osa eli 95 prosenttia tulee luomakunnan omista toimista, joihin ihmisen valta ja voima eivät riitä puuttumaan.

Kun hiilidioksidia alettiin mollata, sen väitettiin olevan tärkeä niin sanotun kasvihuoneilmiön kautta maapalloa lämmittävä kaasu. Tuo valhe alkaa olla saanut jo melkoiset korvapuustit.

Hiilidioksidin osuus ilmakehässä on pikkuinen – sitä on nykyään noin 400 ppm eli miljoonasosaa – ja sen kyky osallistua kasvihuoneilmiöön on vähäisempi kuin muilla ylhäällä killuvilla kaasuilla.

Vastikään sveitsiläiset tutkijat esittivät uuden arvion hiilidioksidin lämmityskyvystä. Heidän mukaansa hiilidioksidin määrän nouseminen tuplaksi nykyisestä jaksaisi nostaa ilmakehän lämpötilaa sadassa vuodessa alle 0,5 astetta. Tuo tuplaksi nykyisestä tarkoittaa 800 ppm eli se pitoisuus, jota tomaatin kasvattajat käyttävät kasvihuoneissaan.

Brasilian sademetsässä aamun alkaessa hiilidioksidia on noin 1 000 ppm. Tällä hetkellä hiilidioksidin lisääntyminen ilmakehässä on noin 2 ppm vuodessa. Siis tuon suunnilleen 400 ppm päälle tulee noin 2 ppm vuodessa.

Kun ilmastohysteriassa väitetään ilmakehän lämpenevän voimakkaasti hiilidioksidista johtuen on jatkuvasti jouduttu tunnustamaan, että mitatut lämpötilat eivät tottele hiilidioksidin pitoisuuksien perusteella laskettuja lämpötilan ennusteita.

Alan kiihkoilijoiden käyttämät laskentamallit antavat joka vuosi yliampuvia ennusteita. Kuitenkin suuri joukko poliitikkoja käyttää noita virheellisiä ”laskennallisia lämpötiloja” perusteluina kun vaativat valtavia veronlisäyksiä ja ihmisten kurjistamista.

Asialla on toinenkin puoli. Kun suunnilleen vuonna 1850 hiilidioksidia oli noin 280 ppm, oltiin kiusallisen lähellä sitä rajaa, jolloin kasvien kasvaminen heikkenee rajusti, eli tasoa 200 ppm. Tuolle rajalle, jos jostain syystä mennään, tuloksena on nälänhätä.

Siis tuo hiilidioksidi ei ole mikään ilmastoa merkittävästi lämmittävä kaasu, joten se ihmisen tuottama 5 prosentin osuus ilmaan nousevasta hiilidioksidista ei pysty ilmastoa lämmittämään niin paljon, että sitä pystyttäisi luotettavasti mittaamaan.

Tästä syystä kaikki päästömaksut, kivihiilin kieltäminen, tuulimyllyille maksettavat veronmaksajien rahat, sähköautot sekä lehmien piereskelyä vähentävät lihaverot ovat pelkkää epärehellistä valheen avulla verottamista jo nyt liikaa verotetuilta kansalaisilta.

PEKKA RANTA (tl.)

kansanedustajaehdokas

Sulkava

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.