Lukijan mielipide: Miten käy Saimaanharjun ja Konstun?

Hyvät saimaanharjulaiset ja konstulaiset.

Itse vuonna 1983 muuttaessani Saimaanharjulle oli paikka vielä pieni. Ei ollut kahta kauppaa, ei nuorisotaloa, ei ylä-astetta. Oli vain nyt jo purkukunnossa oleva ala-aste ja kerrostalon alakerrassa sijaitseva nuorisotila biljardi- ja pingispöytineen. Ylä-astetta käytiin Lappeenrannan puolella linja-autolla, kuka Armilassa ja kuka missäkin. Tästä ajasta, josta on jo aikaa, on paljon muuttunut.

Hauhianrantaan on tullut taloja, Konstun alue on laajentunut, Kirjamoinniemeen on tullut asuinalue, on yläkoulu, nuorisotalo ja toinen kauppakin. Muutaman asian mainitakseni.

Tapahtuneesta muutoksesta huolimatta koen henkilökohtaisesti, että yhteisö on pysynyt tiiviinä, vaikka ihmisiä on tullut ja mennyt.

Saa lenkillä heitellä heipat tutuille ja tuntemattomillekin.

Koen, että yhteisö on pysynyt tiiviinä, vaikka ihmisiä on tullut ja mennyt.

Itse myös aktiivisesti junioriharrastuksissa mukana olevana aistin ja koen, että lapsiperheiden määrä on ollut tähän mennessä kaiken aikaa kasvusuuntainen.

Tähän johtopäätökseen olen päätynyt nähdessäni juniorimäärien kasvun niin jalkapallo- kuin salibandykentilläkin.

Ja sitten asiaan. Nyt kun Taipalsaaren kunnan tarvittavat säästöt on laitettu uudelleen ajatusriiheen ja mietintämyssyihin, olen hieman huolissani Saimaanharjun ja Konstun tulevaisuudesta.

Konstuun on kaavoitettu uutta pientaloaluetta, jonne pitäisi saada uudisrakentajia. Lisäksi Saimaanharjulla asuu omakotitaloissa ikääntyviä ihmisiä, joiden pitäisi saada tulevaisuudessa talonsa kaupaksi, mieluiten lapsiperheille tietysti.

Näiden edellämainittujen asioiden ja tietojen valossa esitänkin kysymyksen Saimaanharjun ja Konstun alueiden kuntapäättäjille: Ovatko Saimaanharjun alakoulun siirron kirkonkylälle säästöt todellakin niin suuret, että olette valmiit tuhoamaan tämän kaiken edellämainitun?

ESA UTRIAINEN

Taipalsaari

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.