Ehdokkaan mielipide: Perustulo ei ole lahja laiskalle

Sosiaaliturvajärjestelmämme kaipaa uudistamista, jonka jokainen puolue allekirjoittaa varsinkin vaalien alla.

Keskustelussa herättää erimielisyyttä se, kuuluuko meillä olla jatkossakin sosiaaliturvan ohella taustaorganisaatio, joka vahtii ihmistä ja ohjaa häntä työmarkkinoille, jottei hän passivoidu.

Suomessa kritisoidaan hyvin usein niin sanottua sääntö-Suomea, joka vahtii ja ohjaa ihmistä eri tavoin haluttuun suuntaan. Tähän sisältyy ajatus, että ihmiseen ei voi luottaa ja hänet pitää ohjata oikealle tielle.

Kun perustulosta puhutaan, pitää puhua samalla siitä voiko ihmiseen luottaa. Tässä on perustavanlaatuinen ero ihmiskuvassa: Onko ihminen pohjimmiltaan mukavuudenhaluinen laiskuri vai opportunisti, joka pyrkii parantamaan asemaansa kun mahdollista?

Perustulo nimittäin mahdollistaa oman aseman parantamisen, koska se ei odota kansalaisen todistelevan kelpoisuuttaan luukulta luukulle, vaan antaa tilaa yrittää. Tämä on tarpeellista, koska meillä on noin 170 000 yksinyrittäjää ilman turvaverkkoa. Meillä on työttömiä, jotka ovat työ- ja elinkeinotoimiston ja työmarkkinoiden ristitulessa ja pelko sanktioista on todellinen.

Toki tätä onneksi pehmentää hieman 300 euron tuloraja, mutta se rajaa työmäärää, jonka voi ottaa vastaan. Raja pitäisi vähintäänkin olla vuositulo yhteenlaskettuna (300 x 12) eikä 300 euroa kuukaudessa.

Esimerkiksi kesäkausi on parasta työllistymisaikaa, jossa 300 euroa kuukaudessa ei riitä. Aktiivimalli, jonka ainoa palkinto on rankaisematta jättäminen on täysin päinvastainen ja ”palkitsee” vain onnistumisista, ei aktiivisuudesta.

Jokainen perustulon vastustaja voi miettiä miksi raha passivoisi vain köyhää muttei vaurasta? Kyseessä kun ei ole nykyistä työmarkkinatukea suuremmat summat.

Jos työttömyys sattuisi omalle kohdallesi, kokisitko olevasi reipas ja kuuliainen, kun sinun kelpoisuutesi apuun on suurennuslasin alla? Uskon, että ihminen aktivoituu paremmin kun voi parantaa sillä asemaansa.

Jos yhteiskunta uskaltaa luottaa jäseniinsä, poistamme monta estettä työhön.

ANTTI ASTIKAINEN (vas.)

kansanedustajaehdokas

Savonlinna

