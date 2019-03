Lukijan mielipide: Nieriälle korvaushinta

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on lähettänyt lausunnolle asetusluonnoksen uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvosta.

Luonnokseen sisältyy 23 eri korvausarvoa. Asetusluonnos liittyy kalastuslain muutokseen, joka tulee voimaan 1. toukokuuta.

Asia lähti liikkeelle järvilohen ahdingosta. Kalan elinolosuhteiden parantamiseksi on tehty mittavia toimenpiteitä. Ne olivat mitätöitymässä kokonaan salakalastuksen takia.

Vuosi sitten Savitaipaleen Lyytikkälän osakaskunta teki MMM:lle aloitteen, että myös äärimmäisen uhanalaiselle saimaannieriälle samassa yhteydessä määriteltäisiin korvaushinta.

Luonnoksessa nieriän korvaushinnaksi on nyt määritelty 5 100 euroa, kun se järvilohella on 7 510 euroa.

Kooltaan alle 25 senttimetrin pituisen kalan arvo olisi kymmenen prosenttia edellä mainituilta. Eli nieriänpoikasen arvo olisi 510 euroa.

Kuolimolla trooli on pahin yksittäinen kalastusmuoto nieriälle. Kuolimolla on tehty pitkäjänteistä työtä nieriäkannan elvyttämiseksi, kuten järvilohelle Saimaalla.

Kuolimolle on 2020-luvun alussa tulossa suuria poikasistutuksia korvauksena emokalapyynnin aiheuttamasta poikasmenetyksestä.

Osakaskunnilta vaaditaan nyt rohkeutta pidättäytyä troolauslupien myöntämisestä. Samoin uuden kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa ei tulisi olla troolia Kuolimolla käytettävänä kalastusvälineenä.

Korvausarvon määrittelyllä ei yksin ongelmaa poisteta. Se vaatii rinnalle toimivan kalastuksenvalvonnan. Kalatalousalueen ja osakaskuntien on rakennettava pikaisesti valvontaorganisaatio, jonka olemassaolo jo sinänsä lisää kiinnijäämisriskiä.

Kalastuslain asetusmuutos luo uutta uskoa jatkaa Kuolimolla ”nieriäveteraanien” yli 30 vuotta sitten aloittamaa nieriäkannan elvytystyötä.

OSSI ILLUKKA

Savitaipale

