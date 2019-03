Ehdokkaan mielipide: Syötkö suomalaista?

Suomalainen ruoka puhuttaa, joskus hyvän maun ja joskus hintansa vuoksi. Nyt puhuttaa arvonlisävero.

Pitääkö ruoan hintaan laittaa niin sanottu lihavero, kuten eräs puolue jo ehätti esittämään? Vai onko parempi laskea kasvisten verotusta, jota sama puolue ehätti myös esittämään?

Tärkein päätös kuitenkin on, että julkisissa hankinnoissa käytetään suomalaista ruokaa. Kuntien luottamus- ja virkamiesjohto vastaa ruokatarvikkeiden hankinnasta.

Hankintalaki ei rajoita mitenkään kotimaisen lähiruoan käyttömahdollisuuksia. Kun kysyntä kasvaa, niin hinta laskee. Samalla me luomme työtä ja vahvistamme maaseudulla elämisen mahdollisuuksia Suomessa.

Asia, joka myös auttaa kuluttajaa valitsemaan kotimaista ruokaa on lisäinformaatio pakkauksissa.

Mikäli ruoan antibioottipitoisuus ilmenee pakkauksessa tai jos hyllynreunasta on luettavissa vaikkapa banaanien poiminta-ajankohta, niin kuluttajatottumukset voivat muuttua nopeastikin. En usko, että yksikään suomalainen joulukinkkua valitessaan päätyisi tanskalaisen antibioottihöysteiseen kinkkuun, jos tieto olisi tarjolla.

Tällä hallituskaudelle on tehty paljon töitä byrokratian poistamiseksi. Mikäli eri arvonlisäverokantoja olisi elintarvikkeissa useita, niin kyllä taas pienyrittäjät saisivat lisää byrokratiaa tehtäväksi.

Byrokratia maksaa, joka lopulta tulisi hintojen nousuna meidän kuluttajien maksettavaksi. Ja todennäköisesti alkutuottajan työstään saama tulo pienenisi entisestään.

Herää myös kysymys: Jos tällainen ilmasto-arvonlisävero kehitettäisiin, niin kuka sitä valvoo? Miten osoitetaan, että ruoka on ilmaston kannalta kestävällä tavalla tuotettua, varastoitu ja kuljetettu? Valvonnanko avulla, joka taas lisää byrokratiaa ja nostaa tuotteiden hintoja?

Suomalainen ruoka ja sen poimiminen ostoskärryyn on arvovalinta. Ostanko paikallista perunaa vai maailmalla tuotettua bataattia? Meistä jokainen voi vahvistaa Suomen työllisyyttä ja elinvoimaa, ostoskassi kerrallaan.

LEA SAIRANEN (kok.)

kansanedustajaehdokas

Savonlinna

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.