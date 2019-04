Ehdokkaan mielipide: Toimeentulokysymyksissä kiireellistä korjattavaa

Suomessa pitää päästä irti tilanteesta, jossa kansalaiset joutuvat tekemään päätöksiä ruuan ja lääkkeiden ostamisen välillä. Tilanteesta, jossa ihmiset eivät hakeudu hoitoon terveyskeskusmaksujen takia ja näin vaarantavat terveytensä.

Vaalitoreja kierrettyäni olen tullut johtopäätökseen, että ihmisten toimeentuloon liittyvät kysymykset kaipaavat kiireellisimmin korjausta.

Suomi on saanut jatkuvasti EU:n tasolta nootteja huonosta perusturvansa tasosta. Tuoreimman uutisen mukaan Suomi luokitellaan jo samaan kastiin köyhimpien Itä-Euroopan maiden kanssa muun muassa ruoka-avun osalta. Emme kuulu enää hyvinvoivien Pohjoismaiden joukkoon.

Kysymys on pohjimmiltaan siitä, onko pitääkö jokaisella kansalaisella olla oikeus hyvään elämään. Hyvän elämän rakentaminen voi alkaa vasta kun perusedellytykset on kunnossa.

Toivottomuuden tilalle saadaan tulevaisuuden usko vasta, kun ihminen vapautuu luomaan tulevaisuuttaan selviytymisen sijaan. Hyvinvoivista kansalaisista muodostuu hyvinvoiva yhteiskunta.

Tämä kaikki on seuraavan hallituksen mahdollista muuttaa kolmella toimenpiteellä: kumoamalla, elvyttämällä ja luomalla uutta.

Kaikki alkaa uutta köyhälistöä synnyttäneiden Sipilän hallituksen tekemien lakien kumoamisella. Aktiivimallit, indeksileikkaukset ja kikyt joutavat roskikseen.

Tämän jälkeen on aika elvyttää. On nostettava alimpia eläkkeitä ja etuuksia – pienennettävä niitä välttämättömien menojen kustannuksia kuten lääkkeiden ja ruuan hintoja. On varmistettava, että jokaisella on varaa ja mahdollisuus välttämättömiin palveluihin.

Näiden lyhyen tähtäimen toimien jälkeen on aika luoda uutta – rakentaa uusi jokaisen toimeentulon huomioiva sosiaaliturvajärjestelmä. On purettava byrokratiaa ja siirryttävä asteittain riittävään jokaiselle tarjottavaan perustuloon.

Kaikki tämä on mahdollista äänestää läpi ensi keväänä. Perussuomalaisten, keskustan ja kokoomuksen hallitus osoitti jo ohjelmatyössään kenelle se Suomea oli rakentamassa: hyvätuloisille ja etuoikeutetuille.

Miljonääriluokka on hieronut käsiään viimeiset neljä vuotta, mutta nyt on aika laittaa stoppi. On rakennettava Suomi, jossa kaikilla on mahdollisuus tulevaisuuteen – ei vain harvoilla.

JOONA MIELONEN (vas.)

eduskuntavaaliehdokas

Kotka

