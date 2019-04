Ennakkoäänestys alkaa tänään – uurnille pääsee etukäteen kirjastoissa sekä Taipalsaarella myös kunnantalolla

Eduskuntavaalien kotimaan ennakkoäänestys alkaa tänään keskiviikkona. Ennakkoäänestysaika on 3.–9. huhtikuuta.

Lemillä, Savitaipaleella ja Suomenniemellä ennakkoäänestyspaikka on kirjasto. Taipalsaarella äänensä voi antaa ennakkoon kirjaston lisäksi myös kunnantalolla.

Lemin kunnankirjasto on ennakkoäänestyksen aikana avoinna keskiviikosta perjantaihin 3.–5. huhtikuuta sekä maanantaina 8. huhtikuuta kello 10–17, lauantaina ja sunnuntaina 6.–7. huhtikuuta kello 10–13 ja tiistaina 9. huhtikuuta 10–18.

Savitaipaleen kirjaston ovet pidetään auki äänestäjille keskiviikkona 3. huhtikuuta, perjantaina 5. huhtikuuta, maanantaina 8. huhtikuuta ja tiistaina 9. huhtikuuta kello 11–19, torstaina 4. huhtikuuta kello 9–16 sekä lauantaina ja sunnuntaina 6.–7. huhtikuuta kello 11–15.

Suomenniemen kirjastossa uurnille pääsee keskiviikosta perjantaihin 3.–5. huhtikuuta sekä maanantaina ja tiistaina 8.–9. huhtikuuta kello 9–18.

Taipalsaaren kirjasto on puolestaan avoinna keskiviikosta perjantaihin 3.–5. huhtikuuta sekä maanantaina ja tiistaina 8.–9. huhtikuuta kello 10–18 ja viikonloppuna 6.–7. huhtikuuta kello 10–14. Kunnantalolla äänestäminen onnistuu perjantaina 5. huhtikuuta ja maanantaina 8. huhtikuuta kello 10–15.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

