Kunnanjohtajan tueksi tehty kuntalaisaloite keräsi 79 allekirjoitusta – nimimäärä riittää käsittelyyn

LEMI Lemin kunnanhallitus käsittelee tulevan maanantain kokouksessaan irtisanotun kunnanjohtajan Jussi Stoorin tueksi avattua kuntalaisaloitetta.

Tuomo Savolaisen ja muiden allekirjoittajien tekemä Lemin kunnanhallituksen ja -valtuuston epäluottamuslauseesta -niminen aloite jätettiin Lemin kunnanvirastolle viime maanantaina 1. huhtikuuta.

Aloitteen on allekirjoittanut 79 ihmistä, joka on riittävä aloitteen käsittelyyn. Kuntalain mukaan kuntalaisaloite on otettava käsittelyyn, mikäli sen allekirjoittaa puolessa vuodessa vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista. Viime vuoden loppuun päivätyn ennakkoväkiluvun mukaan Lemillä on 3 040 asukasta.

Lemin vt. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä esittää kunnanhallitukselle, että se merkitsee aloitteen tiedokseen ja lähettää sen edelleen kunnan hallintopalveluille valmisteluun.

