Ehdokkaan mielipide: Kiinteistöverolle maksukyvyn huomioiva maksukatto

Asumisen kustannukset ovat nousseet jatkuvasti ja ovat useimmille liian korkeat. Yksi merkittävä kustannuksiin vaikuttava asia on kiinteistövero.

Kiinteistöverolle on asetettava maksukyvyn huomioiva katto siten, että kiinteistöveron maksettava määrä on oltava kohtuullinen suhteessa kiinteistön omistajan tai omistajien käytettävissä oleviin vuosituloihin. Esimerkiksi pienituloisten eläkeläisten näkökulmasta nykyinen kiinteistöveron taso on liian korkea.

Samalla pitää mahdollistaa kiinteistöverotuksen maksamisen useammassa erässä. Maksamisen pitää olla mahdollista kuukausittain siten, että vero peritään suoraan ansiotulojen ennakkopidätyksen yhteydessä. Järjestelmä olisi silloin tasa-arvoisempi asuntoyhtiöiden osakkaisiin verrattuna, jotka maksavat kiinteistöverotuksen osana yhtiövastikettaan kuukausittain.

Metsä- ja maatalousmaalle ei pidä asettaa kiinteistöveroa.

Seuraava eduskunta päättää kiinteistöverouudistuksesta ja siinä tulee huomioida muun muassa pienituloiset kansalaiset.

ARI TORNIAINEN (kesk.)

kansanedustaja

Lappeenranta

