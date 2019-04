Lukijan mielipide: Kyläyhdistystoiminta tuottaa tulosta

Partakosken kyläyhdistys ry ja sen aktiiviset jäsenet ovat jo lähes 30 vuoden ajan näyttäneet, mitä toimivalla yhteistyöllä pienessä kylässä saadaan aikaan.

Kärnäkosken historiallisesti arvokas linnoituksen alue sekä yli 100 vuotta vanhat mylly- ja saharakennukset ovat Etelä-Karjalan alueen merkittävimpiä maamme historiaan liittyviä kulttuurikohteita.

Kyläyhdistys peruskorjasi 1980-luvulla edellä mainitut rakennukset ja ylläpitää ja huoltaa rakennukset ja linnoituksen alueen.

Alueella on myös kyläyhdistyksen rakentama ja ylläpitämä laavu, joka on erittäin suosittu retkikohde lapsiperheille ja Kuolimon puolelta saapuville veneilijöille. Alueella kävijämäärä on vuosittain 3 500 – 4 000, joissa on 20–30 eri kansallisuuden edustajia.

Saimme iloksemme lukea (ES 27.3.), että Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on saanut rahoituksen Aleksandr Suvorovin mukaan nimettyyn matkailureittiin, joka kulkee Kärnäkosken alueen kautta.

Olemme virkistysaluesäätiön kanssa samaa mieltä, että tätä aluetta täytyy kehittää matkailukäyttöön ja toivomme tietysti että kyläyhdistys otetaan mukaan yhteistyöhankkeeseen.

Kyläyhdistys on juuri kaksivuotisessa projektissa Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa toteuttanut suvorovsaimaalla.wordpress.com -verkkosivuston. Yhdistyksen toimesta on myös valmisteilla pyöräilyreittiä varten alueen nähtävyydet, ruokailu- ja majoituspalvelut ja muita palveluja kokoava aineisto.

Myllyn ja sahan uusi elämä on myös alkamassa. Kyläyhdistys on saanut Kaakkois- Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta investointiavustuksen, jonka turvin kevään aikana myllyn ja sahan pahoin vuotavat katot uusitaan ja sahaan asennetaan sähköt.

Tämän jälkeen tilaa voidaan käyttää erilaisten tapahtumien ja näyttelyiden järjestämiseen sekä juhlatilana. Ilman kyläyhdistyksen aktiivista talkootoimintaa tämä kulttuurihistoriallinen kohde ei olisi eteläkarjalaisten tai muiden matkailijoiden käytössä.

RAUNI LALLO

Savitaipale

Kirjoittaja on Partakosken kyläyhdistyksen hallituksen jäsen.

