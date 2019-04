Mitkä lähipalvelut tulisi säilyttää kotikunnassa? – Eksote kerää mielipiteitä verkkokyselyllä osana strategiasuunnittelua

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) valmistellaan strategiaa vuosille 2019–2022 ja suunnitellaan tulevia palveluita koko maakunnan alueelle yhdessä jäsenkuntien kanssa.

Myös Eksoten työntekijät ja maakunnan asukkaat halutaan mukaan suunnitteluun. Eksoten verkkosivuilla on avoinna verkkokysely, jolla näkemyksiä kerätään.

Nyt on siis mahdollisuus ilmaista muun muassa se, mitkä lähipalvelut olisi hyvä säilyttää omassa kunnassa. Samalla voi kertoa näkemyksensä Eksoten palveluista. Vastata voi 17. huhtikuuta asti.

– Meille on tärkeää, että saamme henkilökunnan ja maakunnan asukkaiden näkemykset mukaan strategian ja tulevan palveluverkon valmisteluun, Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen toteaa tiedotteessa.

Eksoten hallitus käsittelee kyselyn tuloksia vappuaattona ja valtuusto päättää strategiasta 8. toukokuuta.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

