Pääkirjoitus: Mikä romutti luottamuksen?

Lemin kunnanvaltuuston maanantai-illan kokouksessa saatiin hyvinkin selkeä vastaus yhteen kysymykseen, mutta monta asiaa jäi myös avoimeksi.

Kunnanjohtaja Jussi Stoorin ja päättäjien välinen luottamuspula osoittautui ehkä odotettuakin syvemmäksi. Siitä kertovat epäluottamuksen puolesta annetut 19 ääntä, kun kunnanvaltuustossa on kaikkiaan 21 jäsentä.

Mutta miten kuilusta tuli lopulta noinkin syvä? Mitä sellaista kunnanjohtaja teki tai sanoi – tai ehkä jätti tekemättä tai sanomatta – minkä perusteella luottamushenkilöt näkivät lähtöpassit ainoana vaihtoehtona?

Arvioitiinko Stoorin puutteeksi talousosaaminen vai ihmisjohtaminen? Klikkasiko henkilökemioissa? Ehkä erimielisyydet kunnanhallituksen kanssa riittivät keikuttamaan venettä?

Vai oliko ahkerasti somettava ja metallimusiikkia hehkuttava kunnanjohtaja vain lemiläisille päättäjille liikaa? Eli siis koettiinko, että kunnanjohtaja painotti ajankäyttöään vääriin asioihin.

Kovin tarkkoja vastauksia näihin pohdintoihin ei vaikenemisen takia ole saatu. Hämmennys asiaintilasta on kuitenkin levinnyt myös naapurikuntiin ja ihmettelijöitä riittää.

Avoimelle tiedotuslinjalle on tilausta, sillä nykytilanne ruokkii vääriä johtopäätöksiä. Kun some-keskustelun pohjana on liian vähän faktaa ja roppakaupalla tunnetta sekä tulkintoja, on sekasotkun resepti valmis.

Se tiedetään, että mielipiteet jakautuvat kuntalaisten keskuudessa siinä missä valtuustossakin. Suhde tosin ei välttämättä ole aivan sama. Siitä kertoo osaltaan Stoorin luottamuksen puolesta avattu kuntalaisaloite.

Lisäksi maanantaina iso osa yleisöstä vaikutti olevan Stoorin tukijoita. Ainakin äänestystulosta seuranneista sadattelivista kommenteista päätellen.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

