Kolumni: Valoasiat kuntoon – ja muutkin

Kovat tulee korvesta, muistan joskus kuulleeni sanottavan. Sanonta on tullut mieleeni monta kertaa, kun olen tavalla tai toisella tekemisissä Suomenniemen kanssa. Vaikkei Suomeniemellä vieläkään täysin hyväksytä kuntaliitosta, puhaltavat ainakin siellä asuvat yhteen hiileen. Eräs kyläläinen sanoi kuntaliitoksen jälkeisestä ajasta, että toisinaan pelätään Mikkelin lanaavan koko Suomenniemen puskutraktorilla Kuolimoon.

Kuitenkin moni pienen paikan omaleimainen toimintatapa todistaa yhdessä tekemisen voiman ja sen, että yhden ihmisen sanoilla ja teoilla on merkitystä. Ei kannata jäädä laakereille lepäämään. Kuntaliitokselle ei mitään mahda, mutta paikalliset ovat ihailtavan taisteluhenkisiä; meidän kylänraittiammehan ette hiljennä!

Ratkaisuja on löytynyt vaikka sitten persoonallisilla tavoilla. Eikä varmaan olisi löytynyt, jos ei joku olisi yrittänyt.

Ensimmäinen kovat tulee korvesta -esimerkkini tuli eteen jo ensimmäisellä työviikollani viime elokuussa. Kävin Suomenniemellä tekemässä juttua aluejohtokunnan järjestämän ideakilpailun voittajasta. Kyläpyöriä ja paatteja pitäjään vuokrattavaksi esittänyt nainen olisi ensisijaisesti toivonut moukarihäkkiä, mutta idea torpattiin heti kättelyssä. Hän totesi sitten heittelevänsä golf-kentältä pellolle aina kun ei ole satokausi. Pyörät ja paatit kuitenkin saadaan.

Samaan syssyyn hän totesi, ettei kaupungissa asuessaan tuonut samalla tavalla ajatuksiaan julki. Menettelytapa niiden läpisaamiseksikin olisi ollut kankeampi.

Esimerkillistä asioiden parantamisen halua osoittaa myös Lounaskahvila Niementähden toiminta. Työntekijät hakivat (ja myöskin saivat) ely-keskukselta apurahaa, jonka turvin konsultti tekee analyysia kuinka toiminta palvelisi parhaiten paikallisia ja mökkiläisiä.

Nuorempaa digisukupolven edustajaa saattaa vähän hymyilyttää, mutta Suomenniemen keskeisistä paikoista saatavat maksupalvelukuoret ja käteisen rahan nostaminen apteekista ovat todella tärkeitä asioita paikallisille.

Kerran ajoin seurakuntakodille juttukeikalle ja perässä ajanut mies huomasi, että autoni takavalot eivät palaneet. Tilaisuuden jälkeen hän tuli sanomaan, että nyt lähdetään katsomaan ne valoasiat kuntoon. Olisin osannut ratkaista dilemman itsekin, mutta hän halusi varmistaa homman hoituvan. Kiitos auttavaisuudesta!

Kun jossakin ei jotakin ole, se järjestetään. MLL:n perhekahvilaa luotsaamassa ollut kommentoi taannoin:

– Minusta on mukavaa, kun saa olla mukana järjestämässä lapsille ja lapsiperheille aktiviteetteja. Ei niitä kukaan muukaan järjestä, jos ei itse ole aktiivinen.

Gandhi sanoi, että sinun on oltava se muutos, jonka haluat nähdä maailmassa. Kyllä, niin korvessa kuin muualla.

Näiden Suomenniemi-kohtaamisten antia voi miettiä myös vaalien alla: äänestämisen väliin jättävät vetoavat usein siihen, että heille lupaillaan kuitenkin turhia. Eräs tuttu tapasi sanoa kritiikkiä saadessaan, että tulkaapa itse tekemään. Sitä voinee moni miettiä; millaista olisi asettua kritisoitavan saappaisiin?

