Ehdokkaan mielipide: Demokratia on myös toisten kuuntelemista ja kaikkien osallisuutta

Ihmiset ovat syystäkin pettyneitä politiikkaan. Poliitikot näyttävät ajavan vain omaa etuaan ja eduskuntatyö näyttäytyy riitaisana ja repivänä toisten syyttelynä ja nälvimisenä.

Kun emme hyväksy tuollaista käytöstä omilta lapsiltammekaan, niin mitä pitäisi ajatella maan ylintä valtaa käyttävistä, jotka käyttäytyvät kuin pahaiset ”kakarat”?

Viisaus etsii hyvää kaikille, se etsii sopua ja hahmottaa kokonaisuuksia. Vaikeudet voitetaan kärsivällisellä ja kunnioittavalla yhteistyöllä. Tämä pätee eduskunnassa ja paikallisen tason politiikassa.

Sen, jolla on valtaa, tulisi jakaa sitä ja saada kaikki ihmiset mukaan eikä pitää valtaa pienessä piirissä. Demokratia on myös toisten kuuntelemista ja kaikkien osallisuutta. Kun tämä toteutuu, ihmiset voivat hyvin ja asiat luistavat.

Onko luottamus demokratiaan ja politiikkaan palautettavissa? Löytyykö johtajia, jotka päästessään valtaan ottavat toisetkin tasapuolisesti huomioon ja valmisteluun.

Kotikaupungissani Haminassa on siirrytty valiokuntamalliin, millä etsitään uudenlaista päätöksenteon toimintakulttuuria. Päättäjät ja virkamiehet valmistelevat asioita yhdessä ja tuovat kukin oman asiantuntemuksensa ja näkemyksensä yhteiseen pöytään.

Tämän pohjalta luodaan ratkaisuvaihtoehtoja, joista valitaan lopulta sopivin. Myös asukkaat, seurat ja muut toimijat voidaan osallistaa päätöksentekoon.

Valiokunnan toimintatapa inspiroi ja sytyttää. Usko vaikuttamisen mahdollisuuksiin lisää motivaatiota ja synnyttää luottamusta. Haasteena on saada myös vääryyttä kokeneet ja tyytymättömät työskentelemään yhteisen hyvän eteen.

Asukkaille on annettava aito mahdollisuus vaikuttaa. Virheistä voidaan oppia ja uutta rakentaa puhtaalta pöydältä. Osallisuus luo hyvinvointia ja parantaa yhteiskuntarauhaa. Samaa henkeä odotan löytyväksi eduskuntaan.

HANNAH HONKANEN (kesk.)

kansanedustajaehdokas

Hamina

