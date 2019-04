Taipalsaarella on matalin työttömyysaste

Työttömien määrä väheni helmikuussa kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa ja kunnissa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Kehitys oli suotuisinta Etelä-Karjalassa.

Tiedot selviävät Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely) helmikuun 2019 työllisyyskatsauksesta.

Matalin työttömyysaste Kaakkois-Suomesta oli Taipalsaarella (7,2 %). Työttömiä työnhakijoita siellä oli kuluvan vuoden helmikuussa 162 ja vuosi samaan aikaan sitten 204.

Korkein työttömyysaste helmikuun tilastoissa Kaakkois-Suomen kunnista oli Rautjärvellä (14,3 %).

Länsi-Saimaan kunnista Lemillä oli helmikuussa 2019 yhteensä 112 työtöntä työnhakijaa, kun edellisenä vuonna helmikuussa luku oli 148.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on helmikuun lukujen valossa näin ollen 8,2 prosenttia.

Savitaipaleella oli kuluvan vuoden helmikuussa 143 työtöntä työnhakijaa, joka on 13 vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on 10,1 prosenttia.

Työttömyyden kerrotaan vähentyneen kaikilla koulutusasteilla ja kaikissa ammattiryhmissä.

Eniten työttömyys väheni rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä sekä palvelu- ja myyntityöntekijöillä.

Helmikuun lopussa koko Kaakkois-Suomessa oli 15 958 työnhakijaa. Määrä on 2 670 henkilöä vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan ajankohtaan.

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli helmikuun aikana 3 013 uutta työpaikkaa avoinna. Kesätyöpaikkojen ilmoittamisajankohdan vuosittaiset vaihtelut voivat vaikeuttaa vuosivertailua.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

