Uurnilla käytiin etukäteen edellisvaaleja innokkaammin – Lemille jäi Etelä-Karjalan alhaisin ennakkoäänestysprosentti

Länsi-Saimaan seudulla käytiin vaaliuurnilla etukäteen vilkkaammin kuin neljä vuotta sitten. Eduskuntavaalien ennakkoäänestys päättyi tiistaina.

Lemillä ennakkoon äänesti 30,8 prosenttia äänioikeutetuista, Savitaipaleella 41,2 prosenttia ja Taipalsaarella 35,9 prosenttia. Vuonna 2015 prosenttiluvut olivat Lemillä 30,5, Savitaipaleella 37,7 ja Taipalsaarella 32,8. Suomenniemen ennakkoäänestyspaikalla annettiin 180 ääntä.

Lemillä olivat Etelä-Karjalan laiskimmat ennakkoäänestäjät. Vilkkainta into oli Ruokolahdella, missä 47,2 prosentti äänioikeutetuista äänesti tänä vuonna ennakkoon.

Kaakkois-Suomen vaalipiirissä ennakkoäänestysprosentti oli 36,7. Se on 4,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna 2015.

Koko Suomen mittakaavassa ennakkoäänestysinnon nousu oli samaa luokkaa. Nyt äänestysprosentti oli 36,1 ja neljä vuotta sitten 32,3.

Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on ensi sunnuntai 14. huhtikuuta. Äänestyspaikat ovat avoinna kello 9–20.

Vuonna 2015 Lemin kokonaisäänestysprosentti oli 70,7, Savitaipaleen 71,3 ja Taipalsaaren 73,6.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Muokattu 10.4. klo 9.12.: Lisätty Suomenniemen ennakkoäänestyspaikalla äänestäneiden määrä.

