Ehdokkaan mielipide: Suomeen liikuntamalli

Liikuntajärjestöjen, urheiluseurojen, valtion ja kuntien yhteistyöllä on luotava suomalainen liikuntamalli, jolla liikkumattomuuden haitat saadaan laskuun.

UKK-instituutti on laskenut, että liikkumattomuuden aiheuttamat kulut ovat runsaasti yli kolme miljardia vuodessa. Urheilujärjestöjen laatimassa kannanotossa vaaditaan lisäksi, että seuroihin on luotava 5 000 uutta työpaikkaa liikunnallisen elämäntavan edistämiseen.

On myös varmistettava liikuntapaikkojen helppo saatavuus sekä edullisuus harrastaa. Toteuttamiseen tarvitaan sekä resursseja julkiselta vallalta että poliittista yksimielisyyttä. Seurat liikuttavat jo nyt suomalaisia, vähentävät liikkumattomuuden kustannuksia ja rakentavat yhteisöllisyyttä kaikissa ikäluokissa.

Seuratoiminta pitää kuitenkin nähdä myös uudesta kulmasta. Tulevaisuuden seuratoiminta voi ulottua esimerkiksi liikunnan palveluketjujen kautta myös liikkumattomiin. Ne voivat toimia palvelukeskuksina. Jokainen voi löytää mielekästä toimintaa tulevaisuuden seuroista, kunhan seuroille annetaan riittävät resurssit.

Liikkumattomuus on yhä selkeämmin tunnistettu isoksi yhteiskunnalliseksi haasteeksi. Liikuntajärjestöillä ja seuratoiminnalla on tähän ratkaisun avaimet. Järjestöjen kannanotossa tuodaan esille lähtökohtia ja suuntaviivoja liikuntamallin rakentamiseksi. Ehdotusta viedään eteenpäin yhdessä liikunta- ja urheiluyhteisön sekä keskeisten sidosryhmien kanssa.

”Saatanan tunarit” toteisi aikoinaan presidentti Urho Kekkonen kynäillessään yksittäisille henkilölle sekä yhteisöille niin sanottuja myllykirjeitä halutessaan joko ojentaa tai kiittää jostakin tärkeästä aiheesta. Liikunnasta ja urheilusta hän puhui mielellään ja totesi jo 1970-luvulla, että jokainen syy olla liikkumatta on tekosyy.

Olemme täällä Kaakossakin liikunnan ihmisinä ja vaikuttajina todella tunareita, jos emme kykene yhteistyöhön ja pysty yhdessä valistuneiden päättäjien kanssa uutta liikuntamallia rakentamaan.

Me tarvitsemme vahvoja vaikuttajia ajamaan liikunnan ja terveyden asiaa. Silloin puhutaan hyvinvoinnista.

JUKKA VAKKILA (kok.)

kansanedustajaehdokas

Savitaipale

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.