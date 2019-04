Lukijan mielipide: Orjainniemi, ruotsinkielen horg-kivikoiden niemi

Taipalsaaren kunnan alueella on kirkolta lounaaseen vesistön takana Merenlahden kylä, jonne kirkolta voi kulkea teitä pitkin vain Lappeenrannan kaupungin kautta.

Kylässä on nimensä osalta kummallinen niemen nimi Orjainniemi. On myös lähes 3,5 kilometrin pituinen Orjainniementie niemelle, jonka vieressä on myös Orjainlahti. Orjainniemen Asinsaaressa on Lappeenrannan kaupungin leirikeskus.

Kielentutkijoille nimi on jäänyt täydelliseksi arvoitukseksi ja selittämättömäksi.

Mutta ei nimi ”Orjainniemi” eivätkä muut Orja-paikannimet eri puolilla läntistä Suomea ole mitään selittämättömiä paikannimiä.

Kun Ruotsi aikoinaan sai haltuunsa Suomen itäosia, niin aina ruotsalaiset herrat ottivat omistukseensa valtavia maa-alueita vallatuilta seuduilta. Niin myös Saimaan rannoilta.

Orjainniemessä talojen nimet Vanhakartano ja Yläkartano kertovat, että maat ovat joskus aikoinaan olleet herrojen maita. Nuo ruotsinkieliset herrat ja heidän väkensä antoivat myös sanastoistaan paikannimiä.

Orjainniemen nimen alku ”orj” on ruotsin sanastoa. Kun niemen rannoilla kaikkialla on niin runsaasti suurten vesikivien ryhmiä ja kivikoita on niemen maallakin, nuo ruotsinkieliset sanoivat paikkaa sanalla ”horg” tarkoittaen kivikkoryhmiä.

Tuota sanaa aivan sellaisenaan ei kylläkään ole yhdessäkään paikannimessä koko Suomessa. Se on saanut eräissä kivikoiden paikannimissä muodon Horja.

Mutta kun vanha ruotsin kieli – samoin kuin suomen kielikin – jätti toisinaan kokonaan ääntämättä sananalkuisen heikkohälyisen h-äänteen, niin sanasta tuli paikannimissä vain ”Org” ja hyvin usein ”Orja”.

Kun mainitsin nimen Asinsaari, niin senkin nimi on ruotsia. Nimessä on vanha ruotsin sana ”as”, joka on nykyruotsin sanan ”ås” vanhempi muoto. Asinsaaren nimi on siis suomennettuna Harjunsaari.

Kun onkin harjun saari. Kuntanimessä Asikkala on tuo sana harjua tarkoittava sana ”as”, kun on niin monien, korkeiden ja pitkienkin harjujen kunta Päijät-Hämeessä.

Kyllä kielentutkijoiden pitäisi ymmärtää, että Suomi jo varhaisesta pronssikaudesta alkaen on ollut kolmikielinen maa ja jokaisessa Suomen kunnassa on sitä perua myös ruotsinkielisiä paikannimiä.

Tässä siis oppia kieliprofessoreille ja samalla paikannimioppia leirikeskuksessa kävijöille kerrottavaksi nimen Orjainniemi osalta.

ILMARI KOSONEN

metsänhoitaja,

matkailuopas

Enonkoski

