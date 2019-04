Länsi-Saimaalla luotetaan edelleen keskustaan – Taipalsaarella eniten kannatusta keräsi SDP, alueen ehdokkaista eniten ääniä sai kristillisdemokraattien Maiju Hölsä

Keskusta on ykkönen, mikäli sitä kysytään Lemin, Savitaipaleen tai Suomenniemen äänestäjiltä.

Keskusta sai eduskuntavaaleissa Lemillä 28,5 prosentin, Savitaipaleella 29,3 prosentin ja Suomenniemellä 34,0 prosentin kannatuksen.

Taipalsaarella SDP oli suosituin puolue 22,0 prosentin ääniosuudella. Taipalsaarella keskusta oli vasta neljäs.

Lemillä toiseksi suosituin puolue oli perussuomalaiset, Savitaipaleella ja Taipalsaarella kokoomus sekä Suomenniemellä SDP.

Länsi-Saimaan alueen omista ehdokkaista kukaan ei tullut valituksia eduskuntaan.

Savitaipalelainen Maiju Hölsä (kd.) sai 419 ääntä ja samoin savitaipalelainen Jukka Vakkila (kok.) 316 ääntä. Kotikunnastaan Hölsä sai tukea 198 äänestäjältä ja Vakkila 122 äänestäjältä.

Taipalsaarelaisen Turo Haapamäen (sd.) äänisaalis oli kaikkiaan 412 ja Jarmo Knuutilan (ktp.) 96 ääntä. Haapamäki keräsi Taipalsaarelta 94 ääntä ja Knuutila kaksi ääntä.

Lemillä äänikuningas oli keskustan lappeenrantalainen Ari Torniainen 275 äänellä samoin kuin Savitaipaleella 309 äänellä.

Suomenniemellä suurimman tuen sai keskustan Jari Leppä Pertunmaalta, jota äänesti 62 suomenniemeläistä. Taipalsaarella eniten ääniä keräsi perussuomalaisten lappeenrantalainen Jani Mäkelä, 272.

Äänestysprosentit 2019 (2015)

Lemi: 70,8 (70,7)

Savitaipale: 71,5 (71,3)

Suomenniemi: 72,1

Taipalsaari: 74,9 (73,6)

Kärki mahtui 0,7 prosenttiyksikön marginaaliin

SDP on niukan naukin Suomen suurin puolue. Demarit saivat eduskuntavaaleissa 17,7 prosentin ääniosuuden. Perussuomalaisten kannatus oli 17,5 prosenttia ja kokoomuksen 17,0 prosenttia. Keskusta romahti neljänneksi 13,8 prosentin kannatuksella.

SDP saa tuloksella 40 paikkaa, perussuomalaiset 39, kokoomus 38 ja keskusta 31 paikkaa uudesta eduskunnasta. Vihreät sai 11,5 prosentin kannatuksella läpi 20 edustajaa.

Tulevan eduskunnan sukupuolijakauma on historiallisen tasainen. Miehiä valituista on 54 prosenttia ja naisia 46 prosenttia. Uusia kansanedustajia valittiin 83. Eduskunnan keski-ikä on 46 vuotta.

Kaakkois-Suomessa puolueiden kannatus noudatteli kärkiviisikon osalta valtakunnallista tulosta. SDP sai kaakkoissuomalaisista äänistä 24,3 prosenttia.

Suomen äänikuningas oli perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho 30 527 äänellä. Kaakkois-Suomen ehdokkaista ykkönen oli kokoomuksen Antti Häkkänen 20 231 äänellä.

Vaaliuurnille äänestäjät lähtivät edellisiä eduskuntavaaleja innokkaammin. Koko Suomessa äänestysprosentti oli 72,0, kun neljä vuotta sitten luku oli 70,1.

Kaakkois-Suomen vaalipiirissä äänestysprosentti jäi valtakunnan tasoa alhaisemmaksi 67,8 prosenttiin. Vuonna 2015 äänestysprosentti oli Kaakkois-Suomessa 66,0.

Kaakkois-Suomen innokkaimmat äänestäjät löytyivät Puumalasta, missä 79,2 prosenttia äänioikeutetuista kävi uurnilla. Matalinta äänestysaktiivisuus oli Pieksämäellä, missä äänestysprosentti jäi 61,4 prosenttiin.

Kaakkois-Suomesta valitut kansanedustajat, mukana seitsemän eteläkarjalaista

Keskusta: Hanna Kosonen (Savonlinna), Jari Leppä (Pertunmaa), Ari Torniainen (Lappeenranta)

Kokoomus: Antti Häkkänen (Mäntyharju), Ville Kaunisto (Kouvola, uusi), Jukka Kopra (Lappeenranta)

Perussuomalaiset: Juho Eerola (Kotka), Kristian Sheikki Laakso (Kouvola, uusi), Jani Mäkelä (Lappeenranta), Ano Turtiainen (Juva, uusi)

SDP: Anneli Kiljunen (Lappeenranta), Suna Kymäläinen (Ruokolahti), Niina Malm (Imatra, uusi), Sirpa Paatero (Kotka), Paula Werning (Kouvola, uusi)

Vihreät: Hanna Holopainen (Lappeenranta, uusi), Heli Järvinen (Savonlinna)

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

