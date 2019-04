Ismo Marttinen sai Tuuliaisen säätiön luontopalkinnon – taipalsaarelainen on tehnyt 40 vuotta vapaaehtoistyötä saimaannorpan puolesta

Lemiläisen Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiön luontopalkinto on myönnetty taipalsaarelaiselle Ismo Marttiselle. Säätiön hallitus päätti 10 000 euron arvoisen palkinnon saajasta vuosikokouksessaan 8. maaliskuuta.

Säätiön toimitusjohtaja Risto Kiljusen mukaan palkinto on tunnustus Marttisen 40 vuoden mittaisesta vapaaehtoistyöstä saimaannorpan puolesta.

Marttinen ryhtyi suojelutoimiin isänsä Kaiku Marttisen työparina vuonna 1979, kun Maailman luonnonsäätiö WWF perusti saimaanhyljetyöryhmän.

Sittemmin Marttinen on ollut vastuullisesti mukana pesälaskennoissa, apukinostöissä ja pesäsukelluksissa sekä avustanut myös käytännön norppamiehenä norppatutkimusta.

Nyt Marttinen vastaa WWF:n norpansuojelutyön käytännön toteutuksesta eteläisellä Saimaalla ja on myös WWF:n hallituksen jäsen.

Palkintotiedotteen mukaan Marttisen intohimo luontoon näkyy myös siinä, että hän on suojelutyön lisäksi aktiivinen metsästäjä ja kalastaja.

– Omalla esimerkillään hän on osoittanut todeksi sen, etteivät nuo harrastukset ole ristiriidassa keskenään, tiedotteessa todetaan.

Viimeisten 40 vuoden aikana saimaannorppien lukumäärä on lähes nelinkertaistunut 400 yksilöön.

– Marttisen pyyteettömällä vapaaehtoistyöllä on ollut tähän kehitykseen merkittävä vaikutus. Hienoa on, että norppamiehen elämäntyö on siirtymässä Marttisen suvussa jo kolmanteen sukupolveen, kuuluu palkintoperusteluista.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

