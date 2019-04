Posti olisi valmis luopumaan Lemin myymälästä

Posti suunnittelee luopumista osasta omia myymälöitään vuosien 2019– 2020 aikana. Posti kertoo verkkosivuillaan julkaistussa tiedotteessa, että lakkautusuhan alla olevien myymälöiden postipalvelut siirrettäisiin kumppaniyritysten hoidettaviksi.

Joitakin myymälöitä voitaisiin korvata itsepalvelupisteillä.

Suunnitelmat koskevat 20 myymälää, joista yksi on Lemin myymälä. Kokonaisuudessaan postin palvelupisteiden määrä kasvaisi, sillä esimerkiksi pakettiautomaateille on kysyntää.

Posti aloittaa yt-neuvottelut suunnitelluista muutoksista huhtikuun lopussa. Arvion mukaan 124 postin vakituista työntekijää on vaarassa menettää työpaikkansa.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi