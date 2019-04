Savitaipaleen lukiosta yksi on mukana Suuri Nuori Aleksis -raadissa – Inka Illukan luku-urakka on alkanut

SAVITAIPALE Äidinkielen opettajain liiton kokoama toisen asteen opiskelijoista koostuva raati valitsee ja jakaa tänäkin vuonna Nuori Aleksis -palkinnon Helsingin Kirjamessuilla.

Palkinto menee parhaalle edellisvuonna ilmestyneelle kotimaiselle kaunokirjalle.

Raadissa on mukana opiskelijoita kaikkiaan 30 lukiosta. Etelä-Karjalasta on mukana Savitaipaleen lukiossa opiskeleva Inka Illukka.

Äidinkielen opettajain liitto on tehnyt viime vuonna ilmestyneistä romaaneista, runokokoelmista ja esseekokoelmista kirjalistan, jossa on 168 kirjaa. Raatiin kuuluu 56 opiskelijaa, joista viisi aktiivisinta lukijaa pääsee loppuraatiin.

Luku-urakka on alkanut huhtikuussa. Osa on saattanut lukea kirjoja jo ennakkoon. Elokuussa he palauttavat listat lukemistaan teoksista ja omista suosikeistaan perustelujen kanssa. Palkintoehdokkaat kootaan arvioiden perusteella. Syys-lokakuussa loppuraati tutustuu palkintoehdokkaisiin ja päättää voittajan. Palkinto jaetaan Kirjamessuilla 26. lokakuuta.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

