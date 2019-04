Eksote avasi oirearviointipalvelu Omaolon verkkoon

0

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on ottanut käyttöön uuden sosiaali- ja terveyshuollon digipalvelu Omaolon.

Omaolo otettiin käyttöön 15. huhtikuuta. Kyseessä on oirearviopalvelu, jonka avulla henkilö voi arvioida omaa hoidon- ja palveluntarvettaan sekä saada tilanteeseensa sopivaa ohjausta Etelä-Karjalassa.

Eksote on itse ollut mukana uudenlaisen sote-palvelun kehittämisessä.

Palveluun pääsee Eksoten asiointipalvelun kautta tai suoraan osoitteesta www.omaolo.fi. Eksoten sähköisen asioinnin kehityspäällikkö Katja Rääpysjärvi sanoo tiedotteessa, että Omaolon käyttö on helppoa ja se säästää turhilta hoitokäynneiltä.

Palvelusta voi hakea arviota niin itselleen kuin läheiselleen.

– Arviot pohjautuvat lainsäädäntöön ja yhteisesti sovittuihin kriteereihin, hän sanoo.

Hoitosuositus voi olla esimerkiksi kiireellinen ohjaus päivystykseen tai suora yhteydenotto tai ajanvaraus esimerkiksi fysioterapeutille.

