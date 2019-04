Pääkirjoitus: Risuja voi hävittää monella tavalla

0

Maastopalokausi alkoi. Etelä-Karjalan pelastuslaitos kertoo saaneensa ensimmäiset hälytykset sammutustöihin ja savuhavaintojen tarkistuksiin.

Vaikka lunta näkyy vielä lämpäreittäin siellä täällä, viime päivinä lämpimästi paistanut aurinko on ehtinyt kuivattaa maaston paloherkäksi. Ruohikkopalovaroitus annettiin myös Etelä-Karjalaan maanantaina ja varoituksen ollessa voimassa avotulen teko, siis myös risujen poltto, on kiellettyä. Ilmatieteen laitoksen mukaan ruohikkopalon vaara on ilmeinen ja tuulisella säällä tuli leviää erittäin nopeasti.

Pelastuslaitokselta kehotetaan aina ennen esimerkiksi risujen polttamista tarkistamaan voimassa olevat metsä- ja ruohikkopalovaroitukset Ilmatieteen laitokselta. Se onnistuu kätevimmin verkkosivuilta tai mobiilisovelluksen kautta.

Mikäli olosuhteet mahdollistavat risujen polttamisen ja odotettavissa on runsaasti savua, on polttamisesta ilmoitettava vähintään kahta tuntia aikaisemmin pelastuslaitokselle. Tämäkin onnistuu pienellä vaivalla verkkosivujen kautta.

Pelastusviranomaiset eivät myönnä erillisiä lupia polttamiseen. Näin ollen se, joka tikun raapaisee, on myös loppuun asti vastuussa. Polttopaikan läheisyyteen tulee siis varata alkusammutuskalustoa ja huolehtia edelleen palon jälkivartioinnista.

Viime vuonna Etelä-Karjalassa syttyi 95 maastopaloa. Paloista 45 oli sellaisia, joiden arvioidaan alkaneen ihmisen toiminnan seurauksena.

Pelastuslaitos kehottaakin harkitsemaan myös vaihtoehtoisia tapoja risujen ja puutarhajätteiden hävittämiseksi. Ne voi kompostoida tai kiikuttaa veloituksetta keräyspisteelle.

