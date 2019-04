Lukijan mielipide: Saimaanharju ei ole vanha ja huono lähiö

0

Viime viikon keskiviikkona (17.4.2019) valtuuston iltakoulussa saattoi saada käsityksen, että Saimaanharju on vanha ja huono lähiö, jonne kukaan lapsiperhe ei varmasti halua muuttaa.

Tällä perusteltiin sitä, että Taipalsaaren suurin kylä ei ansaitse jatkossa omaa pienten koulua ja näin Saimaanharjun ala-aste voidaan sulkea ja lapset ohjata kirkonkylään saneerattavaan isoon alakouluun. Tähän mielestäni väärään käsitykseen haluan tuoda esille oman eriävän mielipiteeni.

Saimaanharju ei ole vain 1960–70-luvuilla rakennettu vanha lähiö. Saimaanharjun postinumeroalueeseen, josta koululaiset tulevat, kuuluvat myös 1980- ja 1990-luvuilla rakennettu Konstu, 1990- ja 2000-luvuilla rakennettu Hauhianranta sekä 2000- ja 2010-luvuilla rakennettu Kirjamoinniemi.

Alueilla on erilaisia asuntoja pienistä rivitaloista suuriin omakotitaloihin: uusia ja vanhoja, kalliita ja halpoja, viimeisen päälle laitettuja ja tee-se-itse -rakentajalle tuunattavaksi sopivia. Lisäksi nyt juuri on esillä arvioitavana Konstunniemen kaava, johon ehdotetaan jopa omarantaisia tontteja ja tulossa kaavoitukseen on sairaalan alue, jonne on mahdollista saada upeita järvinäköalatontteja.

Saimaanharjun alueella on siis tarjolla laaja skaala asumisvaihtoehtoja uusillekin lapsiperheille. Jo tällä hetkellä suurin osa Taipalsaaren lapsista asuu Saimaanharjun alueella. Tämän lisäksi kunnan rakennukset Saimaanharjulla ovat uusia ja korkeatasoisia. Kirjasto, yhtenäisyyskoulun uudempi osa, nuorisotila Helmi ja päiväkoti Satulaiva ovat luksusluokkaa.

Myyntimiehen pitää luottaa tuotteeseensa, yritykseensä ja itseensä. Me kaikki taipalsaarelaiset olemme nyt kuntamme myyntimiehiä. Kunnassamme asumisolosuhteet ovat monessa suhteessa ylivertaiset moniin muihin Suomen kuntiin verrattuna.

Luonto, Saimaa ja maakuntakaupungin keskustan läheisyys antavat meille erinomaiset lähtökohdat tulla Etelä-Karjalan Kauniaiseksi. Kunnan väestön nuori ikärakenne on tällä hetkellä maakunnan paras, kun verrataan asukaskohtaisia tarvevakioituja sote-kustannuksia. Ja se on paras ennusteissa myös vuonna 2030, vaikka viime aikoina onkin surkuteltu eläkeikäisten osuuden nopeaa kasvua.

Taipalsaarella 50 vuotta sitten alkanut positiivinen kehityskierre on laantunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Olemme nyt risteyskohdassa.

Meidän tulee nyt itse vaikuttaa ja valita suunta, minne haluamme mennä. Jos nyt sahaamme omaa oksaa lopettamalla pienten koulun Saimaanharjulta, on varmaa, että kierre kääntyy negatiiviseksi.

HEIKKI NIIVA (ts-liike)

kunnanvaltuuston

puheenjohtaja

Taipalsaari

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.