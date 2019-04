Lemin kunta luopuu metallikonsertin järjestämisestä

0

LEMI Capital of Metal L1ve -konsertin järjestämisvastuu siirtyy pois Lemin kunnalta.

Lemin kunnanhallitus päätti viime keskiviikkona, että kunta luovuttaa konsertin kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen perustettavalle yritykselle, jota hallinnoi Jussi Stoor. Siirto voidaan toteuttaa heti, kun yritys on perustettu.

Kunnanhallitus myös linjasi, että se ei enää ota järjestelyvastuuta, vaikka Stoorin kanssa ei sopimukseen jostain syystä päästäisikään.

Ratkaisun perusteena on kunnan resurssien käytön keventäminen. Kunnanhallitus valtuutti vt. kunnanjohtaja Johanna Mäkelän valmistelemaan ja allekirjoittamaan siirtoon liittyvät sopimukset ja muut asiakirjat.

Capital of Metal L1ve -konsertti järjestettiin viime vuonna ensimmäisen kerran sen kunniaksi, että Lemi valittiin viime kesänä maailman metallipääkaupungiksi.

Tänä vuonna konsertti on jo sovittu järjestettäväksi 3. elokuuta Jalkosalmen lavalla. Pääesiintyjäksi on kiinnitetty Stam1na.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

