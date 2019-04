0

SAVITAIPALE Tänään 29. huhtikuuta alulle laitettu kuntalaisaloite vaatii, että ”Savitaipaleen kunnan on lopetettava omien ja Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n kiinteistöjen sekä vanhus- ja vammaispalveluiden myyntiprosessi Mehiläinen Oy:lle”.

Aloitteen vastuuhenkilöinä ovat savitaipalelaisille tutut kampaaja Kaisa Martin ja optikko Tanja Kunnas.

Kunnas kertoo olleensa paikalla viime viikkoisessa avoimessa tiedotustilaisuudessa toimintakeskus Suvannossa. Idea aloitteeseen lähti sen jälkeen, sillä tilaisuuden anti oli hänestä salamyhkäinen. Aloitteen alullepanijat ovat sitä mieltä, etteivät Suvannon palvelut pysty jatkumaan ilman ryhmäkotia.

Aloitteessa peräänkuulutetaan, että myynti- ja luovutusprosessit Mehiläiselle tulee keskeyttää heti tai vähintään ottaa aikalisä ratkaisujen tarkastelemiseen.

– Muitakin vaihtoehtoja on, Kunnas näkee.

Hän kertoo, että nimiä on jo kasassa. Aloite on allekirjoitettavissa Chic Hairissa ja Torikahvilassa.

– Lisäksi se kulkee minulla käsilaukussa, Kunnas vinkkaa.

Tavoitteena on saada aloite myös nettiin.

