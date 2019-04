0

LEMI Oopperalaulaja Erik Rousi on valittu Lemin musiikkijuhlien seuraavaksi taiteelliseksi johtajaksi. Rousi tulee johtamaan festivaalia kesästä 2020 lähtien.

– Olen erittäin innostunut ja otettu saadessani johdettavakseni näin nuoressa iässä niin perinteikkään festivaalin kuin Lemin musiikkijuhlat. Musiikkijuhlien ohjelmassa tulee minun aikanani näkymään paikallisuus sekä kansainvälisyys, 32-vuotias Rousi lupaa musiikkijuhlien tiedotteessa.

Rousi laulaa bassosolistina Ulmin oopperatalossa Saksassa. Tärkeimmiksi rooleiksi lukeutuvat Lentävän hollantilaisen Daland, Don Giovannin Commendatore ja Fidelion Rocco. Hän on toiminut myös Eurajoki Bel Canto -festivaalin toisena taiteellisena johtajana basso Mika Kareksen rinnalla.

Rousilla on jo nyt visio ensi vuodesta.

– Kesällä 2020 juhlimme itseoikeutetusti 250 vuotta täyttävää Ludwig van Beethovenia, ja ohjelmasuunnitelmassa on erityisesti painotettu säveltäjämestarin sankarillisen kauden teoksia, hän paljastaa.

Lemin musiikkijuhlia vietetään tänä kesänä 24.– 28. heinäkuuta. Tänä vuonna taiteellinen johtaja on Tuulikki Närhinsalo.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

