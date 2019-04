Saimaa Geoparkille kahden vuoden jatkoaika statushaussa

0

Saimaa Geopark ry on askeleen lähempänä Unescon Global Geopark -verkostoon pääsyä saatuaan statushaussa kahden vuoden jatkoajan.

Saimaa Geoparkin tiedotteen mukaan sillä on edellytykset statukselle. Vaadittavat kehitystoimet katsotaan olevan toteutettavissa.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Heli Rautanen sanoo tiedotteessa, että moni arvioinnissa nimetty asia on jo työn alla. Jäsenyys kansainvälisessä verkostossa toisi alueelle uusia mahdollisuuksia esimerkiksi luontomatkailun, koulutuksen ja yritystoiminnan saralla. Jäsenyyden katsotaan olevan mahdollinen.

Global Geopark -verkostoon pääseminen vaatii maailmanlaajuisesti erityisiä geologisia arvoja, niiden säilyttämistä ja niihin perustuvan luontomatkailun edistämistä.

Unesco arvioi jo nyt, että aineeton ja fyysinen kulttuuriperintö on Saimaan alueella rikasta, ja sitä voidaan hyödyntää monella tapaa.

Saimaa Geoparkin alue on yli 6 000 neliökilometrin suuruinen. Pohjoisessa se rajautuu Luonteriin ja Vekaransalmeen, etelässä Salpausselkään ja idässä Sulkavan Lohilahteen. Lännessä rajana on valtatie 13.

Myös Länsi-Saimaan alueella on runsaasti geopark-kohteita, joista kerrotaan kuntiin tuoduissa opastetauluissa.

Parhaillaan Saimaa Geopark ry:llä on käynnissä yrityksille suunnattu yhteistoimintahanke, jota rahoittaa muun muassa lemiläinen Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö.

Hankkeella vahvistetaan Saimaa Geoparkin ja paikallisten yritysten yhteistyötä.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

