Savitaipaleella oli maaliskuussa 15 avointa työpaikkaa – Taipalsaaren työttömyysprosentti pysyi Kaakkois-Suomen matalimpana

Työllisyystilanne on edelleen parantunut Länsi-Saimaan alueella.

Maaliskuussa työttömiä työnhakijoita oli Lemillä 36, Savitaipaleella viisi ja Taipalsaarella 53 vähemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan. Prosentuaalisesti pudotus oli Lemillä 25, Savitaipaleella kolme ja Taipalsaarella 26 prosenttia.

Kaakkois-Suomen matalin työttömyysprosentti, 6,9, oli maaliskuussa Taipalsaarella. Lemillä työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 7,8 prosenttia ja Savitaipaleella 9,9 prosenttia.

Lemillä työttömiä työnhakijoita oli maaliskuussa 107, Savitaipaleella 140 ja Taipalsaarella 156. Kaikissa kolmessa kunnassa enemmistä työttömistä on miehiä.

Lemin työttömistä alle 25-vuotiaita oli kymmenen, Savitaipaleella 13 ja Taipalsaarella 23. Puolestaan yli 50-vuotiaita työttömistä oli Lemillä 52, Savitaipaleella 74 ja Taipalsaarella 80.

Savitaipaleella oli maaliskuussa 15 avointa työpaikkaa ja Taipalsaarella seitsemän. Lemillä ei avoimia työpaikkoja ollut.

Etelä-Karjalan korkein työttömyysprosentti 12,7 oli Rautjärvellä ja koko Kaakkois-Suomessa Kotkassa, 13,7. Etelä-Karjalassa työttömyysprosentti oli 10,4 ja koko Kaakkois-Suomessa 11,2.

Kaakkois­Suomen työ­ ja elinkeinotoimistossa oli maaliskuun lopussa 2019 yhteensä 15 261 työtöntä työnhakijaa. Se on noin 2 600 henkilöä ja 14,6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Koko maassa työttömiä oli 238 312 eli 9,8 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

