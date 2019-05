Taipalsaari kuuluu puutiaisaivokuumeen riskialueisiin – luonnossa liikkuville mökkiläisille ja asukkaille suositellaan TBE-rokotusta

0

TAIPALSAARI Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kartoituksen mukaan Taipalsaari kuuluu punkkien levittämän puutiaisaivokuumeen (TBE) riskialueisiin Suomessa.

THL on julkaissut verkkosivuillaan kartoitustulokset vuosilta 2014–2018.

Taipalsaarella tuli ilmi viiden vuoden aikana kuusi puutiaisaivokuumetapausta eli 1,2 tapausta vuodessa. Ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on 13,5. TBE-rokotusta suositellaan Taipalsaarella luonnossa liikkuville mökkiläisille ja asukkaille.

THL suosittaa TBE-rokotuksia luonnossa liikkuville asukkaille ja mökkiläisille alueilla, joilla puutiaisaivotulehduksen ilmaantuvuus ylittää viisi tapausta 100 000 asukasta kohden. Taipalsaari ei kuitenkaan kuulu kansalliseen rokotusohjelmaan.

THL:n riskinarvioinnin tarkoituksena on tunnistaa vuosittain ne Suomen kunnat, kaupungit ja rajatummat maantieteelliset alueet, joissa puutiaisaivotulehduksen ilmaantuvuus on niin suuri, että rokottaminen kansallisen rokotusohjelman rokotteilla on perusteltua. Tämän lisäksi muiden alueiden rokotusten tarpeellisuutta arvioidaan ilmaantuvuuslaskelmilla ja tapausmäärien perusteella.

Etelä-Karjalassa riskialue on myös Lappeenranta ja erityisesti Sammonlahden kaupunginosa, joka kuuluu rokotusohjelmaan.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.