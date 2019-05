Pääkirjoitus: Harkintakyky ei saa kadota katsomossa

0

Jalkapalloyleisön rasistinen huutelu nousi otsikoihin viime viikonloppuna. Lehtitietojen (HS & ES) mukaan solvauksia kuului Ykkösen ottelussa Tammisaaressa ja Kolmosen kohtaamisessa Simpeleellä.

Otteluiden kotijoukkueet toimivat, kuten pitääkin. Julkisesti viestittiin, että rasismille ei ole sijaa. Moinen typeryys on aina tuomittavaa.

Kannustuksen lisäksi tietynlainen yleisöstä kuuluva piikittely kuitenkin kuuluu jalkapallokulttuuriin ja muihinkin palloilulajeihin. Katsomossa saa olla tunnetta siinä, missä kentälläkin. Hyvän maun rajoissa tietysti.

Huutelu on tunnetusti taitolaji. Parhaimmillaan se on ylimääräistä viihdettä ja jopa jonkinlaista komiikkaa. Valitettavasti kaikilla ei kuitenkaan harkintakyky riitä, mikä taas johtaa mauttomuuksiin. Asiattomat katsomohuudot ovat onneksi yksittäistapauksia.

Alemmissa sarjoissa pelaajien välinen ja joskus katsomoonkin suuntautuva sanailu on ajoittain varsin värikästä. Kynnys kuittailuun on matalampi, sillä esimerkiksi paikallispeleissä vastapuolella on vähintäänkin puolituttuja pelaajia ja puolet läheisestä ystäväpiiristä saattaa istua yleisön joukossa.

Junioriotteluissa yleisön – joka useimmiten koostuu pääosin pelaajien vanhemmista – on pidättäydyttävä kaikenlaisista mauttomuuksista ja keskityttävä positiiviseen kannustamiseen. Myös vastustajajoukkueen pelaajat ansaitsevat positiiviset tsempit ja usein sellaisia saavatkin.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

