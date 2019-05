Eksote on siirtämässä Savitaipaleen vuodeosaston keskussairaalalle – kuntien hyvinvointiasemat on tarkoitus säilyttää, Eksoten valtuusto päättää strategiasta ensi viikolla

0

Savitaipaleen vuodeosasto on siirtymässä Etelä-Karjalan keskussairaalalle. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen keskiviikkona 17. huhtikuuta hyväksymän strategian mukaan sairaalan torniin eli vanhaan A-osaan remontoitaisiin tilat lyhytaikaista hoitoa tarjoaville vuodeosastoille. Remontin kaavaillaan valmistuvan vuonna 2023.

A-torniin muuttaisivat Savitaipaleen vuodeosasto sekä vuodeosastot Imatran Honkaharjusta ja Lappeenrannan Armilasta sekä akuuttigeriatria.

Vain Taipalsaarelle jäisi vuodeosasto, joka voisi toimia esimerkiksi epidemiatilanteissa joustotilana.

Strategiassa maakunnallinen palveluverkko pohjautuu neljään laajan palvelun sote-keskukseen ja seitsemään hyvinvointiasemaan.

Laajan palvelun sote-keskuksia kaavaillaan Lappeenrannan Armilaan, Sammonlahteen ja Joutsenoon sekä Imatralle.

Vain Taipalsaarelle jäisi vuodeosasto, joka voisi toimia esimerkiksi epidemiatilanteissa joustotilana.

Muihin kuntiin on suunniteltu hyvinvointiasemia, joissa olisi joka arkipäivä hoitajavastaanotto ja joihin taataan suuhygienistin, hammaslääkärin ja lääkärin ajanvarausvastaanottoja erikseen määriteltävien periaatteiden mukaisesti.

Lisäksi hyvinvointiasemalle tulisi sosiaalityön peruspalvelut, fysioterapeutin tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastaanotot, mielenterveys- ja päihdevastaanotot, elintapaohjaus ja terveystarkastukset, laboratorion näytteenotto ja sähköinen ympärivuorokautinen vastaanotto ja etäpalveluja.

Kaikissa kunnissa ovat säilymässä myös kotihoito, kotikuntoutus sekä muut kotiin vietävät palvelut ja sitä tukeva ensihoito, tehostettu palveluasuminen ja muut asumisen ratkaisut, neuvolat, kouluterveydenhuolto ja oppilashuolto.

Kotihoidon lääkäripalveluja vahvistetaan uudella toimintamallilla, jota tuetaan tarvittaessa ostopalveluilla. Lähi- ja sairaanhoitajien geriatrisen hoitotyön osaamista vahvistetaan ja rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden hoitajia koulutetaan erityisesti kotisairaanhoitoon.

Eksoten valtuusto päättää strategiasta 8. toukokuuta.

Osa Eksoten hallituksen hyväksymää strategiaa on talouden tasapainottamisohjelma.

Vajaan 31 miljoonan euron ohjelman tavoitteena on vuosien 2019–2023 aikana kattaa syntyneet alijäämät ja estää uusien syntyminen. Edelleen tavoitteena on, että vuoden 2023 lopussa kuntayhtymän taseessa on alijäämää enää käytettävissä olevan poistoeron verran eli 2,7 miljoonaa euroa.

Eksoten mukaan kattamisohjelma mahdollistaa nettotoimintamenojen 1,5 prosentin vuotuisen kasvun vuosina 2020–2023. Jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu perustuu Eksoten nettotoimintamenojen mainitun suuruiseen kasvuun. Tämä tarkoittaa kuntien maksuosuuksien 1,8 prosentin vuotuista kasvua vuosina 2021–2023.

Koska kunnat ovat kirjanneet jäsenkuntaosuuksia varauksina alijäämän kattamiseen etukäteen kymmenen miljoonaa euroa, ei satunnaisten myyntitulojen väheneminen vuonna 2020 lisää Eksoten mukaan kuntien maksuosuutta enempää kuin 1,8 prosenttia.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.