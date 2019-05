Lukijan mielipide: Kylätoiminta aktivoituu Saimaanharjulla

0

Taipalsaaren valtuuston puheenjohtaja Heikki Niiva puolusti hyvin Saimaanharjua (LSS 25.4.).

Saimaanharju on laajentunut alueena Konstuun ja Pohjois-Konstuun, Hauhianrantaan ja Kirjamoinniemeen. Jauhialan suunnallakin lienee laajentumisvaraa Konstunniemen ja sairaalan alueiden lisäksi. Potentiaalia on.

Niiva toi hyvin esiin kunnan vahvuuksia: hyvätasoiset palvelurakennukset, asumisolosuhteet ja luonnonläheisyyden. Liikunnallisiin harrasteisiinkin Taipalsaarella on erinomaiset mahdollisuudet. Lappeenrannan läheistä sijaintia ei sitäkään sovi väheksyä, kun kaupungistuminen sekä asumis- ja palvelurakenteiden tiivistyminen työntävät ihmisiä läheisempään yhteyteen toistensa kanssa.

Taipalsaaren kunnan taloustilanne toki säälittää. Meillä on erinomaiset edellytykset tuottaa palveluja suuremmallekin väestömäärälle. Omakotitalot ovat vaihtaneet omistajia elämäntilanteiden muuttuessa, mutta juuri alueen vahvuuksilla on mahdollista kääntää suunta paremmaksi.

Ei tarvitse olla mikään ruudinkeksijä ymmärtääkseen, että perheille varhaiskasvatus- ja koulupalvelut, rauhallinen ja turvallinen ympäristö ja luonnonläheisyys ovat vaakakupissa painavia asioita. Näitä hyviä asioita meidän pitää suojata, mutta niiden säilymiseksi tarvitaan myös kasvua. Kasvu ei synny ilman panostuksia ja oikeanlaista markkinointia.

Saimaanharjun ja Konstun alueella kylätoiminta oli aikanaan hyvin aktiivista, mutta positiivinen kierre siinäkin laantui. Ehkä muutama aktiivi väsyi tekemään ja narulla työntämiseen.

Usein toivomme, että joku tekisi jotain – miksi se joku en olisi minä?

On aika puhaltaa kunnan suurimman asukaskeskittymän kylätoimintaan uutta puhtia ja kutsua mukaan kaikki lähistön asukkaat. Tämän alueen ihmisissä lapsista ja nuorista työikäisiin ja eläkeläisiin on valtavasti inhimillistä potentiaalia, tietoja ja taitoja, osaamista ja suhdeverkostoja. Miksi emme käyttäisi niitä yhteisömme hyväksi?

Yhteen hiileen puhaltamalla voimme tuoda Taipalsaaren kuntaa positiivisilla tavoilla esiin. Innostuneisuus ja hyviin asioihin satsaaminen luo lisää hyviä asioita, mutta yksin se ei keneltäkään onnistu. Tarvitaan yhteisön voimaa. Vehkataipaleellakin syntyi näkyvä kansanliike tärkeäksi koetun asian puolesta.

Meillä kaikilla on kiireitä ja harva enää haluaa sitoutua yhdistystoimiin kymmeniksi vuosiksi, mutta asioita voi tehdä myös pieninä projekteina, kukin kulloinkin käytettävissä olevilla voimavaroillaan ja innostuksensa mukaan.

Jotakuta kiinnostaa kunnan päätöksentekoon vaikuttaminen ja edunvalvonta, joku tykkäisi järjestää nuorille tapahtuman, toinen olisi mielellään aktiivinen kevätkirpparin järjestämisessä ja kuka tahansa meistä voi poimia roskia pois kylänraitilta. Usein toivomme, että joku tekisi jotain – miksi se joku en olisi minä?

Konstu-Saimaanharjun ja lähialueiden kylätoiminta aktivoituu. Tiistaina 7. toukokuuta kello 18 järjestetään kirjastolla Saimaanharjulla yleinen kokous, jossa toivottavasti mahdollisimman laajasti elvytetään alueen kylätoiminta.

Sinne kutsutaan kaikkia kiinnostuneita ja mukaan voi tulla myös kuulolle ja ideoimaan. Kaikkein tärkeintä on, että ihmiset osoittaisivat tukensa tälle asialle saapumalla paikalle.

ELINA JANHUNEN

SARI KANGASMÄKI

ANNI LAIHANEN

Taipalsaari

