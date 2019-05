Saimaanharjulla vastustetaan alakoulun ja esikoulun siirtoa kirkonkylälle – aiheesta laadittuun adressiin kertyy nimiä

0

TAIPALSAARI Saimaanharjulaiset vastustavat esikoulun ja alakoulun siirtämistä Taipalsaaren kirkonkylälle. Kunnanhallitus hyväksyi 29. huhtikuuta kokouksessaan Taipalsaaren kunnan talouden ohjausryhmän esityksen uudesta kouluverkosta. Järjestelyt ovat osa talouden tasapainottamista.

Esityksen mukaan elokuusta 2020 lähtien Taipalsaarella olisi perusopetusta kahdella alakoululla: kirkonkylällä ja Vehkataipaleella. Alakoululaiset siirtyisivät näin ollen Saimaanharjulta kirkonkylälle. Saimaanharjulla pysyisi yläkouluopetus.

Adressit.com -palveluun on nyt perustettu Alakoulu ja esikoulu on säilytettävä Saimaanharjulla -niminen adressi aiheesta. Parissa päivässä siihen on kertynyt jo päälle toistasataa allekirjoitusta. Asukkaat vaativat kuntapäättäjiltä myös virallista kuulemistilaisuutta ennen 15. toukokuuta pidettävää kokoustaan.

Asukkaat näkevät, että on päätöntä viedä Saimaanharjulta alakoulu ja esikoulu, joiden he katsovat olevan Saimaanharjun suurimmat vetovoimatekijät. He vetoavat Saimaanharju-Konstun seudun elinvoimaisuuden säilymiseen vetovoimaisena asuinpaikkana etenkin lapsiperheille.

Adressissa on tällä hetkellä 227 nimeä.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

