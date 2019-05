Toukotyöt ovat vauhdissa – varhaisperuna on jo istutettu Etelä-Karjalassa, yhdellä tilalla on kylvetty jo ohraakin

0

Toukotyöt on aloitettu Etelä-Karjalassa, kertoo ProAgria Etelä-Karjalan kasvutilannekatsaus 6. toukokuuta.

Ajankohta on aikainen, mutta huhtikuun lämmin jakso ehti sulattaa lumet monilta aukeilta pelloilta. Kevätkylvöjä päästiin aloittamaan jo pääsiäisen jälkeen.

Varhaisperunaa istutettiin jo pääsiäisviikolla. Nyt on menossa kesäperunan kylvö.

ProAgria Etelä-Karjalan tiedotteessa kerrotaan, että yhdellä tilalla on kylvetty jo ohraakin kolmannes aiotusta alasta, mutta suurin osa ei ole sitä vielä kylvänyt yhtään.

Viime viikon sateet ja kylmyys kuitenkin tasoittivat peltojen kuivumista, ja toukotyöt keskeytyivät toviksi. Kylvöt jatkuvat kuluvalla viikolla ilmojen lämmetessä, ellei suurempia sateita ilmaannu. ProAgrian tiedotteessa sanotaan, että tuolloin ollaan aikataulussa.

Pitkään kestänyt paksu lumipeite roudattomassa maassa on osaltaan aiheuttanut lumihometuhoja etenkin syksyllä reheviksi ehtineillä ruislohkoilla. Syysvehnät selvisivät paremmin.

Lumihome harvensi myös syksyllä reheviksi jääneitä nurmilohkoja. Sateet ja lannoitus ovat kuitenkin piristäneet niitä.

Kauran ja vehnän viljely lisääntyy. Syysviljoja kylvettiin enemmän kuin tavallisesti. Sen kerrotaan olevan pois nurmilta, härkäpavuilta ja rypsiltä. Ohran uskotaan pysyvän samalla tasolla kuin viime vuonna.

