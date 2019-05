Salibandy täyttää Savitaipaleen liikuntatalon – palkittu puulaakiturnaus pelataan perjantaina ja lauantaina

0

SAVITAIPALE Reikäpallo saa jälleen kovaa kyytiä Savitaipaleen liikuntatalolla, kun perinteinen salibandyn puulaakiturnaus pelataan ensi perjantain ja lauantain aikana 10.–11. toukokuuta.

Savitaipaleen Urheilijoiden (StU) salibandyjaoston järjestämä turnaus alkaa perjantaina kello 17 ja päättyy lauantaina kello 15.50 pelattavaan finaaliin. Peliaika on kaikissa otteluissa 20 minuuttia.

Turnauksen on voittanut kahtena edellisvuonna SaisPa, joka on mukana myös nyt.

Mukaan on ilmoittautunut 11 joukkuetta ja ne on jaettu kolmeen alkulohkoon. Joukkueista kolme on uusia ja kahdeksan jo aiempina vuosina turnauksessa pelanneita.

Puulaakiturnaus on tarkoitettu savitaipalelaisille tai Savitaipaleelta lähtöisin oleville pelaajille. Ulkopaikkakuntalaisille pelilupa pitää anoa erikseen. Yleisöllä on turnaukseen vapaa pääsy. Puulaakiturnaus palkittiin tammikuussa Savitaipaleen vuoden liikuttajana Etelä-Karjalan maakunnallisessa urheilugaalassa.

Turnaus on järjestetty jo 21 kertaa ja parhaimmillaan mukana on ollut 190 pelaajaa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

