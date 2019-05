Meidän kesken: Tervettä elämää Suomenniemellä

0

SUOMENNIEMI Käenjälki ry:n ja Suomenniemen alueseurakunnan järjestämä Tervettä elämää -kyläilta kokosi väkeä Suomenniemen seurakuntakodille keskiviikkona 8. toukokuuta.

Tilaisuus alkoi paikkakunnalle tunnusomaisesti kahvilla ja seurustelulla.

Käenjäljen puheenjohtaja Matti Wirilander kertoi esityksessään ”Iskiasvaivoja ennen ja nyt” entisaikojen menetelmistä ja uskomuksista sairauksien hoidossa.

Hoitokeinot olivat kekseliäitä. Esimerkiksi korvasärkyä hoidettiin jäniksen pissalla. Tuon aikaiset ihmiset eivät arvanneet, miten paljon eri sairauksia on tähän päivään mennessä nimetty ja kuinka lääketiede ja yleinen tietämys asioista ovat lisääntyneet.

Eihän aspiriinilla pärjättäisi enää laisinkaan ja sekin lääke on jo yli 100 vuoden iässä. Onko tiedon puute ollut tuon ajan ihmisille harmi vai ilo? Tieto lisää tuskaa etenkin terveysasioissa.

Terveydenhoitaja Terttu Liukkonen toi iltaan Essoten kotihoidon terveisiä. Kuten kaikki muukin, muuttuu niin myös kotiin tuotavat palvelut ja laitteet.

Palvelusuunnitelman avulla kartoitetaan yksilön tarvitsemat tukitoimet ja palvelut. Esimerkiksi kotiin tuotava Menumat ateria-automaatti valmistaa päivän aterian. Suurin kynnys lienee hyväksyä automaatti ruoanlaittajaksi.

Käyttäjien kokemuksien mukaan Menumat tekee monipuolista, maistuvaa ruokaa. Monenlaiset apuvälineet, kuten turvaranneke ja kulunvalvontalaite, lisäävät kotona asumisen turvallisuutta.

Virkistyspäivät tuovat arkeen sosiaalisuutta, hoivaa, päivän aterian ja saunomismahdollisuuden.

Arjen turvatoimista saa tietoa vanhus- ja vammaispalvelujen Palveluneuvosta. Palveluneuvo ja Mikkelin keskustassa oleva Omatori ovat tahoja, joihin Liukkonen neuvoi asukkaiden olevan yhteydessä silloin, kun arki ja huolet kasvavat liian suuriksi.

Monien toimijoiden yhteistyöllä luodaan asukkaiden arkeen turvallisuutta ja inhimillisyyttä. Diakonialla on merkittävä rooli kristillisessä yhteiskunnassa toisten auttamisessa.

Irene Wirilanderilla on pitkä työura diakonina Suomenniemellä. Hän kertoi, että tuona aikana seurakunnassa, kuten yhteiskunnassa muutoinkin, on tapahtunut paljon muutoksia.

Ennen miltei kaikki kuntalaiset olivat myös seurakuntalaisia. Nykyisin kirkkoon sitoutuminen on löyhempää.

Diakonia-apua saadakseen ei tarvitse täyttää ehtoja, vaan sitä annetaan kaikille tarvitsijoille. Diakoni tuntee ihmisten hädän ja puutteen. Kirkon diakonia-apu on monitahoinen sisältäen muun muassa ruoka-apua, vaatetusta ja keskustelua sekä osallisuutta seurakuntaan.

Illan ohjelman lomassa Maria Kemppinen laulatti yleisöä. Kotimatkalle lähdettiin iltavirren jälkeen.

Käenjälki -yhdistyksen seuraava tapahtuma on 29. kesäkuuta rantailta Salmenrannassa.

MINNA KIESILÄ

Kirjoittaja on Käenjälki ry:n hallituksen jäsen.

