Kuntosalille löytyi uudet tilat Lemillä – kuntoilemaan pääsee loppukesästä

LEMI Lemin kunta vuokraa tilat kuntosalia varten Te-Pa Medical -yhtiöltä, joka omistaa tarkoitukseen sopivan rakennuksen Teollisuustiellä kirkonkylällä.

Kunnan vapaa-aikatoimen ja teknisen toimen edustajat ovat käyneet yhtiön kanssa neuvotteluja ja vuokralle saadaan noin 200 neliömetriä kuntosalia varten.

Tilojen kuukausivuokra on verottomana 1 200 euroa. Vuokraan sisältyvät lämmityskustannukset. Vuokran lisäksi kunta maksaa sähköstä ja vedestä kulutuksen mukaan. Osa entisen kuntosalin laitteista on siirrettävissä vuokrattaviin tiloihin. Kuntosalilaitteita tulee mahdollisesti uusia niiden turvallisuuden ja toimivuuden takaamiseksi.

Kuntalaisten käyttöön kuntosali on tarkoitus saada ensi elokuun alusta alkaen. Lisäksi suunnitteilla on kansalaisopiston ryhmätoimintaa eläkeläisille ja työikäisille.

Lemin kunnan tiloissa toimineen kuntosalin toiminta lopetettiin syksyllä 2017. Uusia tiloja on kartoitettu alkuvuoden ajan.

Lemin sivistyslautakunta hyväksyi asian viime keskiviikkona. Sivistystoimenjohtaja Sari Keskisen esityksen mukaisesti kunnan vapaa-aikatoimi solmii toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen Te-Pa Medical Oy:n kanssa ensi heinäkuun alusta alkaen.

Lisäksi kunnanhallitukselta anotaan 20 000 euron investointirahaa kuntosalin perustamista varten.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

