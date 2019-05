Kylvöt ovat täydessä vauhdissa – asiantuntijan mukaan varhaisperunaa saadaan kesäkuun alussa

0

Viime viikolla alkanut lämmin ja poutainen jakso mahdollisti toukotöiden aloituksen ja jatkamisen Etelä-Karjalassa. Osalla tiloista kylvöt on tehty, mutta joillakin on vasta alussa.

Vehnästä on kylvetty nyt noin 75 prosenttia, kaurasta 60 prosenttia ja ohrasta 50 prosenttia.

Rapsi on kylvetty lähes kokonaan, mutta rypsi on vasta alussa. Molempia uhkaa kaalikoi, jota tuli maakuntaan pari viikkoa sitten runsaasti ukkosrintaman mukana.

Nurmet on lannoitettu ja talvituhojen harventamia lohkoja on osin täydennyskylvetty. Ne ovat nyt hyvässä kasvussa.

Varhais- ja kesäperuna on istutettu, ja talviperunan istutus on käynnissä parhaillaan.

– Näillä näkymin varhaisperunaa saadaan myyntiin kesäkuun alkupuoliskolla, kasvinviljelyn asiantuntija Eino Heinola Pro Agriasta kertoo.

Toissa viikonvaihteen sateet kuorettivat ensimmäisiä kylvölohkoja. Kuorettumaa on rikottu. Sade tasasi myös kosteustilannetta, joka oli aiemmin hyvin epätasainen. Syksyllä kynnetyt tai kevytmuokatut lohkot ovat muokkautuneet hyvin nyt keväällä.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.