Savitaipaleen sote-kiinteistöratkaisuista on tehty päätösesitys – Mehiläinen on rakentamassa uuden palveluasumisen yksikön ja kunta puolestaan uuden hyvinvointiaseman

SAVITAIPALE Savitaipaleen kunta tiedotti keskiviikkoiltana, että kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen rakennusten myynnistä ja sote-palvelujen järjestämisestä on tehty kokonaisvaltainen päätösesitys.

Savitaipaleen kunta, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), Savitaipaleen Vanhaintuki ry ja terveyspalveluja tarjoava Mehiläinen käsittelevät esityksen omissa päätöksentekoelimissään.

Savitaipaleen kunnan osalta päätösesitys on kunnanhallituksen käsittelyssä ensi maanantaina 27. toukokuuta.

Esityksen mukaan Savitaipaleen kunta myy hyvinvointiaseman Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:lle 2 695 000 eurolla.

Lisäksi kunta myy ARA-rahoitteiset Peiponpesän ja Koivukodin kiinteistöt Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:n kiinteistökumppanille. Järjestelyssä osapuolet sopivat kunnan ARA-lainojen siirtämisestä pois kunnan vastuulta. Lainoja on yhteensä 1 915 886 euroa.

Kiinteistö Oy Savitaipaleen vuokratalo myy mielenterveys- ja päihdekuntoutujille tarkoitetun Haapatien rivitalokokonaisuuden 85 000 eurolla ja Vanhaintuki -yhdistys puolestaan myy tehostettua palveluasumista ja vuokra-asumista tarjoavat Valkama I- ja II-kiinteistöt Mehiläinen Hoivapalveluille 1 000 000 eurolla.

Kunnan tiedotteen mukaan esitykseen kuuluu myös se, että Mehiläinen rakentaa valitsemansa kiinteistökumppanin kanssa Savitaipaleelle uuden, ikäihmisille suunnatun, palveluasumisen yksikön, johon tulee 60 asumispalvelun ja tehostetun asumispalvelun paikkaa.

Nykyinen hyvinvointiasema sekä Valkama I ja II voidaan huonokuntoisina purkaa uuden palveluasumisyksikön valmistuttua. Purkukustannuksista vastaa Mehiläinen.

Kunta rakentaa erikseen päätettävänä asiana uuden hyvinvointiaseman nykyiselle hyvinvointiaseman tontille siirtokelpoisista elementeistä. Rakennuksen käyttäjäksi ja vuokralaiseksi tulee jatkossakin Eksote eikä tämä kokonaisratkaisu vaikuta Eksoten sote-palvelujen järjestämisvastuuseen Savitaipaleella.

Järjestelyyn liittyy myös uudistuksia palvelutuotannossa. Niistä Eksote, Mehiläinen ja Vanhaintuki -yhdistys tekevät erilliset liikkeenluovutussopimukset ja palvelusopimukset.

– Esitetty kokonaisvaltainen ratkaisu tarjoaa Savitaipaleen palvelujen käyttäjille näköalan siitä, että kunnassa tuotetaan jatkossakin monipuolisia sosiaali- ja terveyspalveluja hyväkuntoisissa kiinteistöissä, tiedotteessa kerrotaan.

Savitaipaleen kunta järjestää torstaina 23. toukokuuta kello 17.30 koulukeskuksella kaikille avoimen info- ja keskustelutilaisuuden Savitaipaleen sote-kiinteistökaupoista ja sote-palvelujen järjestämisestä. Paikalla on edustus kunnasta, Vanhaintuki -yhdistyksestä, Eksotesta ja Mehiläiseltä.

Tarjous saatiin kolmelta toimijalta, Mehiläinen valikoitui

Savitaipaleen kunta ja Vanhaintuki ry valmistelivat kesällä 2018 yhteisen tarjouspyynnön sosiaali- ja terveyspalvelujen käytössä olevien rakennusten myynnistä.

Taustana menettelylle oli joidenkin kiinteistöjen huono kunto ja huomattavat kunnostustarpeet. Kunta halusi turvata sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen Savitaipaleella pitkällä aikavälillä.

Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä Attendo, Esperi Care ja Mehiläinen. Tarjousvertailun jälkeen neuvotteluja jatkettiin Mehiläisen kanssa.

Rakennusten myynti vaikuttaa myös palvelujen järjestämiseen, ja siksi neuvotteluihin osallistui myöhemmin myös Eksote.

Savitaipaleen kunta, Vanhaintuki ry, Eksote ja Mehiläinen valmistelivat kiinteistökaupoista ja palvelujen järjestämisestä aiesopimuksen joulukuussa 2018.

Myyntiprosessin lopettamisesta tehtiin aloite

Kunnanhallituksen käsittelyssä on maanantaina 27.5. myös kuntalaisaloite, jossa vaaditaan, että kunnan on lopetettava omien ja Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n kiinteistöjen sekä vanhus- ja vammaispalveluiden myyntiprosessi Mehiläinen Oy:lle.

Aloite toimitettiin kuntaan keskiviikkona 22.5.

Aloitteessa on 197 allekirjoitusta. Määrä on 31.12.2018 päivätyn Savitaipaleen ennakkoväkiluvun 3430 perusteella riittävä aloitteen käsittelyyn.

Kuntalain mukaan asia on otettava toimivaltaisen viranomaisen käsittelyyn kuudessa kuukaudessa asian vireille tulosta, jos vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista on tehnyt aloitteen.

Kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen esittää kunnanhallitukselle, että se merkitsee aloitteen tiedokseen.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

