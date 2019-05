ITE-taide piristää Pakkasten mökkimaisemaa Savitaipaleen Virmajärvellä – ” Tekeminen ohjaa”

0

SAVITAIPALE Oikeastaan täällä vasta hurahdin, sanoo laukaalainen Mervi Pakkanen ja viittilöi ympärilleen. Hän on miehensä Pekka Pakkasen kanssa asustanut kaiken liikenevän vapaa-ajan Savitaipaleen Virmajärvellä sijaitsevalla kesämökillään vuodesta 1997 lähtien.

Hurahdus suuntautuu ITE-taiteeseen (ITE=itse tehty elämä, jota tekevät itse oppineet taiteilijat).

– Et sano sitä nimeä, Pekka Pakkanen nauraa vierestä.

– No mitä tämä sitten on, vaimo naureskelee takaisin.

Noin 4000 neliön mökkitontti kattaa neljä pientä rakennusta ja ison pihan. Aluksi oli vain Pekka Pakkasen isän vuonna 1969 seurakunnan vuokramaalle tekemä saunarakennus, jossa oli myös nukkumatilat.

Mervi ja Pekka Pakkanen ovat nyttemmin ostaneet koko tontin itselleen.

Tien toisella puolella kuitenkin on seurakunnan metsää, joka pistettiin matalaksi viime vuonna.

– Nämä tässä katsovat avohakkuuta yrmeinä, Mervi Pakkanen esittelee kahta mökille tuovan tien varressa olevaa puu-ukkoa.

ITE-puuhastelu tapahtuu ulkona. Sillä otetaan kantaa, muun muassa ilmastonmuutokseen.

Pakkaset viihtyvät Savitaipaleella. He tykkäävät käyttää paikallisia palveluita, etenkin Heituinlahden kyläkauppaa.

– Aivan ihana ja joustava palvelu. Siitä saa vedet ja jos jotakin tavaraa ei ole, se tilataan.

Joskus Heituinlahden roskapaikalta on löytynyt myös taiteeseen sopivaa tavaraa.

Koko homma alkoi, kun kiveä löytyi niin paljon.

Pariskunta on ahkera kierrättämään, ja pyrkii hyödyntämään kaiken vanhan ja jätteen mahdollisuuksien mukaan taiteessaan.

– Koko homma alkoi, kun kiveä löytyi niin paljon. Aloimme siirrellä niitä, ja nyt niitä on täällä ympäriinsä. Niitä on käytetty myös erilaisissa taideteoksissa.

He raivasivat myös rannan kaislikosta saadessaan mökin hallintaansa. Rannasta löytyi pitkä uppotukki, joka on rantarajassa toimimassa lintujen kiitoratana.

Mervi Pakkanen tunnustautuu innokkaaksi puutarhaihmiseksi. Pekka tykkää rakentaa ja tehdä puuhommia. Esimerkiksi hääpäivälahjaksi Mervi sai itse tehdyn uuden ulkohuussin.

Kotiin Pekka on tehnyt kaikki huonekalut.

– Tekeminen ohjaa. Kun joku puu löytyy, niin sitä miettii meneekö tämä polttopuuksi vai muuksi, hän kuvailee.

Kesäisin mökillä pidetään mammaleiriä, kun Pakkasten tyttären kolme tytärtä tulevat kylään.

– Äitinsä yritti saada heitä jollekin oikealle leirille, mutta halusivat tänne. Meillä on aina leiriohjelma. Viime kesänä he olivat keksineet tunnettua televisio-ohjelmaa mukaillen, että jokaisella on oma päivänsä, johon he keksivät aktiviteettia salassa. Sitten se paljastetaan muille. Viimeksi heillä luki lapuilla tunnetiloja. Sitten piti esimerkiksi etsiä materiaaleja, joista tehtiin jotakin niitä kuvaavia juttuja. Ne olivat liikuttavia, Mervi Pakkanen kertoo.

Kun Pakkaset saapuvat Laukaasta mökilleen, Mervi menee ensimmäiseksi metsään; Pekka purkaa auton ja laittaa tuvassa uunit päälle.

– Välillä tunnen syyllisyyttä, kun toinen jää heti hommiin, Mervi tunnustaa naurahtaen hiukan.

– Kun järjestely sopii molemmille, niin se ei haittaa. Itse ajattelen, että pian pitäisi saada myös jotakin evästä, Pekka vihjaa.

Ja evästä tulee kyllä pöytään.

Pariskunta tuntee toisensa. He ovat olleet yhdessä melkein 50 vuotta.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

