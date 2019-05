Lukijan mielipide: On aika äänestää

0

Eurovaalien h-hetki lähestyy ja gallupit näyttävät vallan villiintyvän.

Äskeisissä eduskuntavaaleissa hopeaa kuitanneet perussuomalaiset ovat gallupien mukaan nyt jo selvä ykkönen. Hallitusneuvotteluja vetävien demareiden käppyrät gallupeissa ovat jyrkässä luisussa alaspäin.

Gallupit luonnollisesti antavat oman mausteensa hallitusneuvotteluihin. Vedätykset ja vaatimukset muilta puolueilta lisääntyvät, kun suosio hiipuu ja mandaatti ikään kuin pienenee. Vaali-illan voitonhuuma on enää haalea häivähdys jossain horisontissa, kun vilkaisee taaksepäin. Myös keskustan kannatus on taantunut sinne vihreiden tasolle.

Sitähän hoetaan, että gallupit eivät äänestä. Eivät niin, ihan itse se pitää vielä käydä äänestys suorittamassa. Suunnan vaalituloksesta gallupit kuitenkin näyttävät. Sen mukaan meillä on valta vaihtumassa ainakin näissä niin sanotuissa eurovaaleissa.

Perussuomalaisten lisäksi muuallakin Euroopassa EU-kriittiset voimat ovat kovassa nosteessa. Näyttää tulevan varsin mielenkiintoiset vaalit jälleen kerran. Vaali-illan hämärtyessä ja tulosten ilmestyessä alkaa alaleuka väpättämään joissain vaalivalvojaisissa. Kevättuulien puhaltaessa ilmassa on aistittavissa muutosta.

Me äänestäjät voimme vaikuttaa, että viedäänkö meiltä hiljalleen loputkin rippeet maamme päätösvallasta Euroopan kabinetteihin vai aletaanko ottamaan sitä päätösvaltaa takaisin omiin käsiin.

Vanhaa hokemaa päivittäen: sinä päätät, minä päätän, me kaikki päätämme. Uurnilla tavataan.

ARI SAUKKO

Tervola

